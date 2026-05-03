AŽURIRANI POPIS
Grčka plaža proglašena najboljom u Europi, na popisu su i četiri hrvatske
Portal World’s 50 Best Beaches objavio je ažurirani popis najboljih plaža u Europi, a na njemu se nalaze čak četiri smještene u Hrvatskoj.
"Mnogi naši ocjenjivači posjetili su stotine ili tisuće plaža, neke od njih u svakoj zemlji svijeta, tako da se njihov doprinos temelji na stvarnom iskustvu. Kriteriji nisu samo popularnost ili prepoznatljivost. Radi se o potpunom prirodnom doživljaju plaže i kako se zapravo osjećate kada ste tamo", izjavila je za Forbes Slovenija Tine Holst, suosnivačica i izvršna direktorica organizacije koja je odabrala najljepše plaže.
Stručnjaci, među kojima su i influenceri, ocjenjuju plaže na temelju niza čimbenika, uključujući koliko jedinstveno i netaknuto izgledaju, vjerojatnost susreta s divljim životinjama, lakoću plivanja i koliko su prepune. Također uzimaju u obzir nudi li plaža autentičan soundtrack prirode i ukupnu vjerojatnost idiličnog dana.
Na vrhu europskog popisa su plaža Fteri na grčkom otoku Kefaloniji i Cala Macarella na španjolskom otoku Menorci, a Cala dei Gabbiani na talijanskoj Sardiniji je na trećem mjestu.
Na europskom popisu nalaze se i četiri hrvatske plaže. To su Pasjača u regiji Konavle na jugu Hrvatske, Zlatni rat na jugu otoka Brača, plaža Podrače u Brelima na Makarskoj rivijeri i Martinica, također u blizini Bola na Braču.
Mediteranske, posebno grčke i španjolske plaže, i dalje dominiraju, ali na popisu se nalaze i zanimljivije destinacije: plaža Keem u Irskoj (11. mjesto), pješčana plaža Puinn u Norveškoj (24. mjesto) i plaža Diamond na Islandu (38. mjesto).
