Inverzna psorijaza: Bolna, neugodna i svrbi. Evo kako se tretira ovaj problem na koži

Inverzna psorijaza je stanje koje se javlja na pojedinim dijelovima kože, a koje se ne može izliječiti, ali se može tretirati. Ova vrsta psorijaze se javlja ispod grudi, ispod pazuha ili na preponama. Nije poznat točan uzrok ovog stanja, a tretira se kremama i lijekovima.

Inverzna psorijaza je baš kao i obična psorijaza, stanje koje se javlja na koži. Može biti bolno ili svrbjeti i izazivati neugodnosti, a važno je reagirati, posjetiti dermatologa i koristiti prepisane kreme ili lijekove ako vam izaziva veće probleme.

Što je inverzna psorijaza?

Inverzna psorijaza je bolest kože koja uzrokuje vrlo brzu reprodukciju stanica kože. Ova vrsta psorijaze se pojavljuje na područjima gdje se koža trlja sama o sebe. Tako se najčešće javlja ispod pazuha, na dnu trbuha, ispod grudi, na vratu ili na preponama.

Samo trljanje će dodatno pogoršati stanje i izazvati iritaciju i bol.

Ove promjene na koži se mogu prepoznati po karakterističnom izgledu. Koža će na ovim mjestima biti sjajna, zaglađena ili će biti drugačije boje od ostatka kože. Može izgledati i kao osip ili biti uzdignuta.

Za razliku od obične psorijaze, u ovom slučaju ne dolazi do ljuskanja kože, a zahvaćena koža je sjajnija, dok je kod obične psorijaze suha.

Isto tako, koža gdje se javljaju promjene može biti vlažna na dodir.

Što uzrokuje inverznu psorijazu?

Nije poznat točan uzrok ove bolesti kože, ali smatra se da je u pozadini odgovor imunološkog sustava. Bilo tko može dobiti ovu psorijazu, ali je češće imaju osobe koje piju alkohol, koje su pod stresom, kojima nedostaje vitamina D, pretile osobe, osobe koje puše i uzimaju redovito više lijekova.

Do inverzne psorijaze može doći i zbog uzimanja novih lijekova ili prestanka uzimanja pojedinih lijekova.

Isto tako, ova psorijaza se može javiti kod znojenja ili kod infekcija.

Osim toga, inverzna psorijaza se genetski nasljeđuje. Roditelji je mogu prenijeti na djecu i slično. Ipak, treba znati da ova psorijaza nije zarazna i da se ne prenosi dodirom s kožom osobe koja ju ima.

Simptomi inverzne psorijaze

Simptomi uključuju:

osip koji izgleda zaglađeno ili ima drugu boju od ostatka kože

pukotine u naborima kože

svrbež

Ako je došlo do infekcije, javljaju se i naticanje, osjetljivost kože, kvržice koje sadrže gnoj, neugodan miris, posjekotine na koži.

Kako se inverzna psorijaza tretira?

Nakon što liječnik pogleda zahvaćeno područje možda će biti potrebno napraviti dodatne testove kako bi se otkrilo o čemu se radi.

Nakon toga će osoba dobiti određene lijekove za ublažavanje simptoma.

Psorijaza se ne može izliječiti, već se samo tretiraju simptomi.

U tome pomažu kreme poput kortikosteroida, zatim tablete koje se uzimaju oralno i na kraju pomoći može terapija UV svijetlom. U nekim slučajevima inverzna psorijaza može dovesti i do pojave gljivica ili bakterija pa doktor može prepisati i kreme za ove probleme.

Od kućne ljekarne pomoći će redovito mazanje tijela losionom ili kokosovim uljem, kao i tuširanje u mlakoj vodi sapunom bez mirisa. Važno je nositi pamučno donje rublje i odjeću koja diše.

Zaključak

Najbolje je potražiti pomoć liječnika kada se pojave prvi simptomi.