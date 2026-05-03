Ahmed je došao u Hrvatsku, naučio jezik i pokrenuo biznis. "Ovdje sam kod kuće. Osjećam se kao Hrvat"

"Migracija nije samo preseljenje iz jedne zemlje u drugu, nego prijelaz iz života koji razumiješ u život o kojem ne znaš gotovo ništa. (…) Osjećao sam se kao da ponovno učim hodati. Jezik, pritisak i odluka. Bio sam sam. Bez obitelji. Bez prijatelja. Bez ikoga tko bi znao tko sam bio prije. Ovdje počinješ od nule. Bez povijesti. Ali nula mi nije bila nepoznata. Odlučio sam učiti hrvatski jezik bez obzira na cijenu. Riječ po riječ. Rečenicu po rečenicu", napisao je Ahmed Reda u svojoj knjizi "Ja sam nedovršen projekt - Početak puta do Hrvatske" koju je sam i objavio.