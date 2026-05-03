Evo što se događa kada prestanete piti kavu na samo dva tjedna

Neki od bakterijskih obrazaca uočenih kod konzumenata kave počeli su se vraćati na razine uočene kod onih koji ne piju nakon dvotjednog razdoblja odvikavanja. Kad je kava ponovno uvedena, i kofeinske i beskofeinske verzije izazvale su promjene u bakterijama. To, kažu znanstvenici, sugerira da neki od učinaka kave mogu dolaziti od prirodno prisutnih biljnih spojeva, a ne samo od kofeina. Te tvari, poznate kao fenolne kiseline, antioksidansi su koji se također nalaze u voću, povrću i drugoj biljnoj hrani.