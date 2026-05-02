VIDEO / Meryl Streep imala je jedan uvjet za snimanje nastavka "Vrag nosi Pradu"

Kad je najavljen nastavak filma "Vrag nosi Pradu", 20 godina nakon izlaska originala, mnogi su se pitali zašto. Za Meryl Streep, koja glumi Mirandu Priestly inspiriranu Annom Wintour, glavnu urednicu časopisa Runway, postojao je ključni uvjet za sudjelovanje.
"Postojao je jedan uvjet kako koji bismo pristali na snimanje nastavka, ako bi odgovarao trenutku", rekla je za BBC.
Doista, film odražava stvarna događanja u svijetu novinarstva - smanjenje broja zaposlenih, smanjenje naklada i digitalnu dominaciju. "Sve mora imati svoju nužnost da bi postojalo - čak i najzabavniji film", dodala je legendarna glumica.
Kolega Stanley Tucci, koji glumi Mirandinog kreativnog direktora, Nigela Kiplinga, dodao je da se film "bavi današnjim problemima - gubitkom kontrole koju novinari imaju zbog društvenih medija i umjetne inteligencije".
Uvijek je bilo teško pokušati ponoviti uspjeh originalnog filma iz 2006., koji se još uvijek redovito citira u popularnoj kulturi. Ali, umjesto da replicira original, je li novi film više odraz promjenjivih vremena?
"Jedna od stvari za koje mislim da film jako dobro pokazuje jest da morate sudjelovati u svijetu u kojem želite živjeti", kaže Anne Hathaway, koja glumi urednika novih rubrika u Runwayu, Andyja Sachsa. "Nadam se da će ljudi shvatiti da sudbina novinarstva doista ovisi o njima i ako vjerujete u to, vjerujete da je važno - ja osobno vjerujem", dodala je.
Trostruka dobitnica Oscara Streep "apsolutno se nada da će ljudi u ovo crpiti nadu". "Zvuči kao da smo snimili Spotlight ili nešto slično, ali ne, snimili smo Vrag nosi Pradu - ima puno zabave i mode", rekla je.
To ponavlja i Tucci, koja film naziva "lijepim bijegom od stvarnosti" u vrijeme kad je "svijet u vrlo kaotičnom stanju".
Obožavatelji prvog filma cijenili su kako su u središte stavljene tri glavne ženske glumice, Streep, Emily Blunt i Hathaway, ističući koliko su bile ambiciozne u svojim karijerama. Uspjeh ovih žena u prvom je planu i u drugom filmu. Streep vjeruje da je to važna poruka koju treba poslati.
"Za mlade žene koje grade karijeru, ambicija se oduvijek smatrala neprivlačnom osobinom kod žena. Nadali bismo se da će taj osjećaj biti zastario, ali nije, živ je i aktivan", kaže za BBC.
Hathaway se slaže: "Priče o ženama koje vole ono što rade - koje rade na tome i koje to daju prioritet - rijetke su u Hollywoodu. Mislim da je to razlog zašto je ovaj film odjeknuo među ljudima prije 20 godina i mislim da ljudi reagiraju na njega ovaj put - jer nas ima puno koji se tako osjećamo", naglasila je.
