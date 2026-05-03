Prometni kolaps u brojkama: Pogledajte koliko je automobila preplavilo Zagreb

Prema podacima iz gradskih Statističkih ljetopisa, Zagreb je 1950. imao 3.482 motorna vozila. Dvadeset godina kasnije bilo je već više od 80 tisuća vozila, a brojka od stotinu tisuća premašena je početkom 1980-ih. Prije točno tri desetljeća, 1996. godine, u Zagrebu je bilo 215.265 motornih vozila. A otada naovamo broj motornih vozila više je nego udvostručen. Godine 2016. broj registriranih vozila u Zagrebu bio je 358.308, što znači da je broj vozila otada, u manje od deset godina, povećan za 121 tisuću. Brojka od 400.000 pređena je 2019 godine. U isto vrijeme, prometna infrastruktura, a pogotovo broj parkirališnih mjesta, nije pratio tako ogroman rast.