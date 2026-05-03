Prometni kolaps u brojkama: Pogledajte koliko je automobila preplavilo Zagreb
Zagreb je pun automobila. U jutarnjoj i poslijepodnevnoj prometnoj špici to se već ne vidi samo na najfrekventnijim gradskim prometnicama, nego i na onima manje frekventnima.
Rijetki su radni dani bez prometnih čepova i nepreglednih kolona vozila diljem grada. Javni prijevoz u gradu već dugi niz godina gubi bitku s osobnim vozilima.
Ako itko i sumnja u to, statistički podaci su neporecivi. Iz brojki se da iščitati ono što se, zapravo, golim okom može vidjeti svakog radnog dana, od ranog jutra do kasnog popodneva.
Prema podacima iz Statističkog ljetopisa Grada Zagreba za 2025. godinu, zadnjeg dana 2024. u Zagrebu je bilo registrirano 479.955 motornih vozila, od čega su 394.776 bili osobni automobili. Godinu dana ranije bilo je 442.049 registriranih motornih vozila, od čega 364.924 osobna automobila. Prema tome, samo u tih godinu dana ukupan broj motornih vozila povećan je za 38 tisuća, a broj osobnih automobila za nešto manje od 30 tisuća.
U osam godina 121.000 vozila više
Broj motornih vozila - uz osobne automobile to su i mopedi, motocikli, autobusi, teretna, radna i ostale vrste vozila - rastao je tijekom desetljeća. To ni po čemu nije neobično jer je rastao i sam grad, broj njegovih stanovnika, a time i prometna infrastruktura.
Prema podacima iz gradskih Statističkih ljetopisa, Zagreb je 1950. imao 3.482 motorna vozila. Dvadeset godina kasnije bilo je već više od 80 tisuća vozila, a brojka od stotinu tisuća premašena je početkom 1980-ih. Prije točno tri desetljeća, 1996. godine, u Zagrebu je bilo 215.265 motornih vozila. A otada naovamo broj motornih vozila više je nego udvostručen. Godine 2016. broj registriranih vozila u Zagrebu bio je 358.308, što znači da je broj vozila otada, u manje od deset godina, povećan za 121 tisuću. Brojka od 400.000 pređena je 2019 godine. U isto vrijeme, prometna infrastruktura, a pogotovo broj parkirališnih mjesta, nije pratio tako ogroman rast.
Broj stanovnika skoro isti, a broj vozila drastično veći
Evo kako je rastao broj motornih vozila u Zagrebu otkako se prate statistički podaci.
1950. 3.482
1960. 18.798
1970. 81.497
1980. 179.970
1990. 224.039
1996. 215.265
2000. 284.308
2016. 358.308
2019. 404.893
2020. 413.117
2024. 479.955
Rast broja motornih vozila ne može se objasniti rastom broja stanovnika jer se u dvadeset godina, od popisa stanovništva 2001. do popisa 2021. broj stanovnika Zagreba smanjio za 12-ak tisuća: sa 779.145 na 767.131. Doduše, u međuvremenu se bilježi oporavak pa je prema procjenama sredinom 2024. Zagreb imao 774.225 stanovnika.
Dok je broj stanovnika u četvrt stoljeća ostao otprilike na istoj razini, broj motornih vozila veći je za skoro 200 tisuća.
Sve manje putnika u tramvajima
Ako se broj stanovnika nije značajnije ili čak uopće povećao, a broj registriranih vozila je drastično rastao, logika govori da se broj putnika u javnom prijevozu naprosto morao smanjiti. I brojke govore da je tako.
Godine 1990. zagrebačkim tramvajima prevezeno je nešto više od 231 milijun putnika. Pod tim brojem podrazumijeva se zbroj prodanih prijevoznih karata za javni gradski prijevoz u određenoj godini. Iz podataka je vidljivo kako od 1990. godine, s pojačanim, a kasnije i naglim rastom broja automobila pada broj putnika u tramvajima i autobusima. U idućih deset godina nakon 1990. broj putnika u ZET-ovim tramvajima smanjen je čak za dvije trećine. Ponovno je počeo rasti prije desetak godina, ali taj rast je slabašan. Od 231 milijun putnika 1990. godine i 164 milijuna 2000. godine, broj putnika u tramvajima pao je na 121 milijun.
Broj putnika prevezenih tramvajima:
1990. 231,119.000
1996. 157,677.000
1999. 158,577.000
2000. 164,694.000
2016. 197,088.000
2019. 178,937.000
2020. 128,429.000
2024. 121,688.000
Sve manje putnika i u autobusima
Slično govore i podaci o broju putnika prevezenih autobusima ZET-a. Dok je 1990. bilo 139,4 milijuna putnika, već 1996. s porastom broja osobnih vozila broj putnika u autobusima pao je na 95,1 milijun. S povremenim rastom i padom od godine do godine, od 2000. naovamo broj putnika u autobusima zapravo je u kontinuiranom padu.
Broj putnika prevezenih autobusima:
1990. 139,414.000
1996. 95,113.000
2000. 99,346.000
2016. 90,648.000
2019. 82,285.000
2020. 59,061.000
2024. 55,956.000
Jedino što u zagrebačkom gradskom prijevozu unatrag tri desetljeća kontinuirano raste jest broj motornih vozila, odnosno osobnih automobila.
