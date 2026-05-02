Ne možete zaspati? Ove namirnice mogu pomoći da lakše utonete u san

Nesanica je problem s kojim se suočava sve više ljudi, bilo zbog stresa, načina života ili prekomjerne upotrebe tehnologije prije spavanja.
I dok mnogi posežu za lijekovima, rješenje se ponekad krije u svakodnevnoj prehrani. Naime, određene namirnice mogu pomoći tijelu da se opusti i lakše zaspi.
San je usko povezan s hormonima poput melatonina, koji regulira ciklus spavanja, i serotonina, koji utječe na raspoloženje i opuštanje. Hrana bogata određenim hranjivim tvarima može potaknuti njihovu proizvodnju i pomoći tijelu da se pripremi za odmor, piše Klix.ba.
Bademi i orašasti plodovi
Bademi su prirodni izvor magnezija, minerala koji pomaže u opuštanju mišića i smanjenju stresa. Šaka badema navečer može biti jednostavan način da pripremite tijelo za san.
Banane
Bogate kalijem i magnezijem, banane djeluju kao prirodni relaksant. Sadrže i triptofan, aminokiselinu koja pomaže u stvaranju serotonina.
Toplo mlijeko
Ovaj "bakin savjet" također ima znanstvenu osnovu. Mlijeko sadrži triptofan i može pomoći tijelu da se smiri prije spavanja.
Zobene pahuljice
Iako ih većina povezuje s doručkom, zobene pahuljice mogu biti dobar izbor i navečer. Potiče proizvodnju melatonina i daje osjećaj sitosti bez naprezanja.
Trešnje
Trešnje su jedan od rijetkih prirodnih izvora melatonina. Čaša soka od trešnje ili nekoliko svježih voćaka mogu pomoći u regulaciji sna.
Biljni čajevi
Ističu se kamilica i menta, poznati po svom umirujućem učinku. Topli napitak prije spavanja može biti signal tijelu da je vrijeme za odmor.
