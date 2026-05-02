Oglas

NAMIRNICE ZA MIRNU NOĆ

Ne možete zaspati? Ove namirnice mogu pomoći da lakše utonete u san

author
N1 Info
|
02. svi. 2026. 16:08
Ilustracija: Adi Goldstein on Unsplash

Nesanica je problem s kojim se suočava sve više ljudi, bilo zbog stresa, načina života ili prekomjerne upotrebe tehnologije prije spavanja.

Oglas

I dok mnogi posežu za lijekovima, rješenje se ponekad krije u svakodnevnoj prehrani. Naime, određene namirnice mogu pomoći tijelu da se opusti i lakše zaspi.

San je usko povezan s hormonima poput melatonina, koji regulira ciklus spavanja, i serotonina, koji utječe na raspoloženje i opuštanje. Hrana bogata određenim hranjivim tvarima može potaknuti njihovu proizvodnju i pomoći tijelu da se pripremi za odmor, piše Klix.ba.

Bademi i orašasti plodovi

Bademi su prirodni izvor magnezija, minerala koji pomaže u opuštanju mišića i smanjenju stresa. Šaka badema navečer može biti jednostavan način da pripremite tijelo za san.

Banane

Bogate kalijem i magnezijem, banane djeluju kao prirodni relaksant. Sadrže i triptofan, aminokiselinu koja pomaže u stvaranju serotonina.

Toplo mlijeko

Ovaj "bakin savjet" također ima znanstvenu osnovu. Mlijeko sadrži triptofan i može pomoći tijelu da se smiri prije spavanja.

Zobene pahuljice

Iako ih većina povezuje s doručkom, zobene pahuljice mogu biti dobar izbor i navečer. Potiče proizvodnju melatonina i daje osjećaj sitosti bez naprezanja.

Trešnje

Trešnje su jedan od rijetkih prirodnih izvora melatonina. Čaša soka od trešnje ili nekoliko svježih voćaka mogu pomoći u regulaciji sna.

Biljni čajevi

Ističu se kamilica i menta, poznati po svom umirujućem učinku. Topli napitak prije spavanja može biti signal tijelu da je vrijeme za odmor.

Teme
san spavanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ