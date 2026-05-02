Ovo piće pije pola Balkana, a stručnjaci upozoravaju na skrivene rizike

Ilustracija: Jozsef Hocza on Unsplash

Energetska pića postala su svakodnevica diljem Balkana - konzumiraju ih studenti, radnici, vozači, ali i sve veći broj mladih. Stručnjaci upozoravaju da upravo ta pića, koja se često doživljavaju kao bezopasno energetsko pomagalo, mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje.

Glavni problem je kombinacija visokih doza kofeina i šećera. Energetska pića sadrže koncentrirane stimulanse koji brzo povećavaju budnost, ali istovremeno opterećuju tijelo. Prema istraživanjima, kofein utječe na središnji živčani sustav i može izazvati niz neželjenih reakcija ako se konzumira u velikim količinama, piše N1 BiH.

Učinak na srce i krvni tlak

Stručnjaci upozoravaju da energetska pića mogu povisiti krvni tlak i ubrzati rad srca. Palpitacije srca, nervoza, pa čak i ozbiljniji kardiovaskularni problemi mogu se javiti u većim količinama ili kod osjetljivijih osoba.

Zdravstvene ustanove navode da prekomjerni unos kofeina može dovesti do ubrzanog rada srca, visokog krvnog tlaka i anksioznosti, posebno kod mladih.

San i "skriveni umor"

Kofein u energetskim pićima može ostati u tijelu satima, što znači da njihovo konzumiranje poslijepodne ili navečer izravno utječe na kvalitetu sna.

Rezultat je slab oporavak, dnevni umor i ponovna potreba za stimulansima - stvarajući začarani krug.

Poseban rizik za mlade ljude

Istraživanja pokazuju da su djeca i tinejdžeri posebno osjetljivi na energetska pića. Zabilježeni su slučajevi koji se kreću od nesanice i nervoze do ozbiljnijih reakcija koje zahtijevaju liječničku pomoć.

Iz tog razloga stručnjaci sve više pozivaju na ograničavanje konzumacije, posebno među mlađom populacijom.