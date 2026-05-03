ANDROMEDA U BEČU

Grupa Lelek oduševila na probama, objavljene prve fotografije

03. svi. 2026. 15:48
Objavljene su fotografije s nastupa Hrvatske na prvoj probi za Eurosong 2026., koja je održana u subotu. Hrvatske predstavnice, grupa Lelek već su na prvom izlasku na pozornicu privukle veliku pozornost.

Izvodeći pjesmu "Andromeda" na prvoj probi, Lelekice su imale snažan i vizualno dojmljiv nastup. Njihovi usklađeni vokali stvorili su posebnu atmosferu, dok je dramatičan ulazak na pozornicu dodatno pojačao dojam izvedbe, piše HRT.

Prema dojmovima na službenom eurovizijskom Redditu riječ je o jednom od upečatljivijih nastupa prve probe, koji kombinira snažan vokal i vizualnu priču.

Dramatičan ulazak i tamnocrveni kostimi pojačavaju intenzitet izvedbe, dok vizuali stvaraju upečatljiv i uranjajući dojam.

Članice grupe Lelek poručile su da je prva proba prošla odlično te da publika može očekivati snažan i "epski" nastup, uz malu dozu iznenađenja koju zasad nisu željele otkriti.

