"KULA OD KARATA"
Grčka donijela važnu odluku, slijede ju Italija i Portugal. Britanci: "Čekamo Hrvatsku"
Turistički stručnjaci smatraju da će Portugal i Italija biti sljedeće turističke destinacije koje će ukinuti kontroverzne granične provjere EU-a kako bi zaštitile britanske turiste od "kaosa".
Grčka je već ukinula nova pravila Sustava ulaska/izlaska (EES) do rujna za britanske turiste nakon što su dovela do ogromnih redova i kašnjenja. Pravila zahtijevaju da svi posjetitelji izvan EU-a odlaze na posebne kioske u zračnim lukama i na graničnim prijelazima kako bi predali svoje biometrijske podatke - skeniranje lica i otiske prstiju.
Portugal već propušta putnike ako redovi postanu preveliki, a očekuje se da će zajedno s Italijom slijediti Grčku prije svibanjskog polugodišta i dopustiti turistima ulazak s pečatom u putovnici.
Kako piše britanski Daily Mail, Španjolska, Francuska i Hrvatska mogle bi slijediti primjer jer se EES "urušava kao kula od karata", a uvođenje je pogođeno neispravnom biometrijskom tehnologijom i nedostatkom osoblja.
Seamus McCauley iz putničke tvrtke Holiday Extras rekao je da mnoge zemlje neće imati drugog izbora nego prkositi EU-u kako bi zaštitile egzistenciju ljudi koji ovise o turizmu. "Zemlje neće sjediti skrštenih ruku i pustiti Grčku da im preuzme trgovinu jer se neće suočiti s kašnjenjima EES-a u zračnim lukama. To bi bilo politički toksično jer su radna mjesta u pitanju. Uvođenje je bio potpuni fijasko. Britanski turisti vrijede 3,5 milijardi eura godišnje grčkom gospodarstvu i s pravom su odlučili da to neće ugroziti jer EES ne funkcionira ispravno", poručio je.
McCauley je rekao da se "čini sigurnim" da će Portugal i Italija uskoro slijediti taj primjer. "Nakon toga cijeli sustav mogao bi se urušiti poput kule od karata, a Španjolska, Francuska i Hrvatska doći će do istog zaključka jer nitko ne želi vidjeti da njihova turistička trgovina odlazi u drugu zemlju samo da bi se pridržavala EU", naglasio je.
Holiday Extras procijenio je broj posjetitelja iz Ujedinjenog Kraljevstva, ozbiljnost kašnjenja, vrijednost turizma za odredišta i koliko su zemlje bile prkosne prema pravilima koje je nametnula EU u prošlosti kako bi procijenio tko će slijediti Grčku. "Grčka je prekršila pravila, a Portugal i dalje suspendira pravila. Drugi će gotovo sigurno slijediti.“ Nešto se mora promijeniti", rekao je McCauley.
Stručnjaci za putovanja vjeruju da je Bruxelles praktički bezubi kada je u pitanju poduzimanje mjera protiv Grčke i zemalja koje bi mogle slijediti njihov primjer. Svaka financijska kazna koju može nametnuti je mala u usporedbi s dodatnim turističkim prihodima koje će zemlje ostvariti izbjegavanjem kaosa u svojim zračnim lukama. Čak i ako EU tuži Grčku Europskom sudu pravde, to bi bilo dugo nakon završetka ljetnih praznika - do kad će Grčka ponovno uspostaviti EES.
Ryanair je također pozvao turističke destinacije, uključujući Francusku, Španjolsku, Italiju i Portugal, da obustave EES. Njegov glavni operativni direktor Neil McMahon rekao je: "Vlade pokušavaju uvesti nedovršen IT sustav usred najprometnije turističke sezone. Putnici plaćaju cijenu, prisiljeni su satima čekati u redovima za kontrolu putovnica, a u nekim slučajevima i propuštati letove. Rješenje je jednostavno - vlade bi trebale obustaviti EES do rujna".
EES je postao u potpunosti operativan prošlog mjeseca u zemljama Schengena - 25 od 27 država EU plus Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska. Vlasnici putovnica izvan schengenskog prostora moraju pri ulasku i izlasku iz EU-a dostaviti dodatne podatke, uključujući skeniranje lica i otiske prstiju. Udruga britanskih putničkih agenata savjetovala je turistima da koriste aplikaciju EES, koja im omogućuje prethodnu registraciju biometrijskih podataka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare