Trump voli Orbána. A Mađari?

Je li mu zaista stalo ili se unaprijed pomirio s porazom, teško je reći. Čak i ako izgubi izbore, još dugo će cjelokupna državna i medijska struktura biti naseljena fideszovim i Fideszu odanim kadrovima. Možda će, dok eventualna nova vlast odradi taj neminovni posao, već doći na red i novi izbori. A Orbán je iskusan političar, ne i prestar da bi olako bio otpisan. Vlastohlepan naprosto ne može ne biti pa kako god se okrenulo i njegov poraz ne bi bio konačan.