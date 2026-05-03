Zaboravite skupa sredstva: Aspirin uklanja mrlje i plijesan

Aspirin može biti jeftino rješenje za uklanjanje tvrdokornih mrlja, neugodnih mirisa i tragova plijesni s odjeće i posteljine.
Deyan Dimitrov, izvršni direktor tvrtke Laundryheap, navodi da aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu koja pomaže u razgradnji mrlja, posvjetljava bijelo rublje i djeluje protiv spora plijesni u tkanini.
"Kad su u pitanju tvrdokorne mrlje i dosadna plijesan u vašem rublju, ne morate trošiti bogatstvo na skupa sredstva za uklanjanje mrlja. Rješenje se možda već nalazi u vašem ormariću s lijekovima - aspirin", rekao je, piše Woman and Home.
Za uklanjanje mrlja preporučuje zdrobiti pet ili šest tableta aspirina i otopiti ih u zdjeli s toplom vodom. Zamrljanu odjeću zatim treba ostaviti da se namače nekoliko sati ili preko noći, a zatim oprati u perilici rublja kao i obično.
Aspirin također pomaže kod tkanina zaraženih plijesni. Može čak očistiti perilicu rublja. Savjetuje zdrobiti pet tableta i pomiješati ih s vodom, a možete dodati i bijeli ocat ili sok od limuna.
Aspirin se također može koristiti za posvjetljavanje bijelih plahti koje su postale žute ili sive.
U tom slučaju preporučuje se otopiti tri do pet tableta u mlakoj vodi i dodati otopinu tijekom pranja u perilici rublja, a za jači učinak ostaviti plahte da odstoje preko noći prije pranja. Ova metoda je nježna prema većini materijala. Ako nemate aspirin, kao alternativu možete koristiti bijeli ocat ili sodu bikarbonu.
