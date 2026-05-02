Plivanje ili trčanje? Znanost dokazuje što je bolje za srce

Dio razloga može se svesti na sitne genetske regulatore nazvane mikroRNA, koji djeluju poput prekidača za prigušivanje aktivnosti gena. Plivanje je uzrokovalo značajno više razine pet od ovih mikroRNA u usporedbi s trčanjem, a poznato je da dvije od njih izravno potiskuju PTEN. Drugim riječima, plivanje možda smanjuje upravo onu kočnicu koja koči rast srca. Značajno je da su razine IGF-1 u krvi, faktora rasta za koji se često pretpostavlja da je glavni pokretač rasta srca povezanog s vježbanjem, ostale nepromijenjene u sve tri skupine. To upućuje istraživače na mehanizme unutar srčanog tkiva, a ne na jednostavno hormonalno objašnjenje.