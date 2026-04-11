PORUKA MIRA

Plenković čestitao Uskrs pravoslavnim vjernicima: Zajedništvo je potrebnije nego ikad

Hina
11. tra. 2026. 15:02
REUTERS/Abdul Saboor

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković uputio je čestitku vjernicima koji Uskrs slave po julijanskom kalendaru te naglasio da je u današnjem svijetu sukoba i kriza više nego ikada potrebno osnažiti zajedništvo i suradnju.

"Blagdan Isusovog uskrsnuća izvor je nepresušne nade i radosti. Poticaj je svim vjernicima da se prisjete temeljnih vrijednosti koje oplemenjuju naš život i grade društvo mira, tolerancije i uzajamnog poštovanja", istaknuo je Plenković u čestitki.

"U današnjem svijetu sukoba i kriza više nego ikada potrebno je da osnažimo zajedništvo, međusobni dijalog i suradnju, kako bi svi zajedno djelovali za dobrobit naše Hrvatske", naglasio je.

Svim pravoslavnim vjernicama i vjernicima, predsjednik Vlade od srca je poželio sretan i blagoslovljen Uskrs sa željom da ga provedu u miru i zajedništvu sa svojim bližnjima.

