Turska policija sukobila se u petak s prosvjednicima koji su pokušali marširati prema kultnom Trgu Taksimu u Istanbulu kako bi obilježili Međunarodni praznik rada, području na kojemu vlasti zabranjuju okupljanja, izvijestili su lokalni mediji.
Lokalni sindikati, uključujući Udrugu progresivnih odvjetnika (CHD), rekli su za dpa da procjenjuju broj pritvorenih na više od 350.
Nekoliko prosvjednika izvijestilo je da su zadobili ozljede tijekom privođenja, rekao je predstavnik CHD-a.
Točan broj pritvorenih nije se mogao odmah neovisno potvrditi.
Policija za suzbijanje demonstracija upotrijebila je suzavac i vodene topove kako bi rastjerala prosvjednike, blokirajući ceste u središnjim četvrtima Mecidiyeköy i Beşiktaş koje vode do Taksima, objavile su dnevne novine Cumhuriyet.
Oporbena Halk TV emitirala je snimku na kojoj se vidi kako je nekoliko osoba bilo prisiljeno ući u policijska vozila. Policija je ogradila Trg Taksim barikadama i dopustila samo ograničenom broju članova sindikata da ranije tijekom dana polože vijenac na tom mjestu, navela je televizija.
Ured guvernera Istanbula ranije je objavio da demonstracije i marševi oko Trga Taksim i obližnjih područja neće biti dopušteni, navodeći kao razlog zabrinutost za javni red i sigurnost.
Vlasti su zatvorile i neke stanice metroa i glavne ceste u dijelovima grada uoči planiranih skupova za Praznik rada te odredila dvije lokacije za proslave na azijskoj strani Istanbula.
Prvomajski skupovi na Taksimu, simboličnom mjestu turskog radničkog pokreta i obližnjem parku Gezi, koji je bio poprište prosvjeda 2013., već su godinama zabranjeni.
#1Mayıs🚩— Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) May 1, 2026
İstanbul’da 1 Mayıs: Polis şiddeti ve 512 gözaltı.
Mecidiyeköy’den Taksim’e yürümek isteyen gençlerin önü kalkanlarla kesildi; darbedildiler, yüzlerine tokat atıldı, kafalarına kaskla vuruldu
📹@eylemnazlier pic.twitter.com/DW3V41TpGi
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
