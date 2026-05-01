Britney Spears optužena za vožnju pod utjecajem alkohola i droga

Spears je u veljači prodala dio prava na svoj glazbeni katalog izdavačkoj kući Primary Wave za zasad nepoznat iznos. Tijekom višedesetljetne karijere ona je imala šest singlova na prvom mjestu britanske top-liste i osam albuma u top 10, a surađivala je i s izvođačima poput Madonne, Rihanne i Backstreet Boysa.