SAVRŠENI PARTNERI?

Je li sigurno uzimati kurkumu i med zajedno

28. tra. 2026. 16:31
Ilustracija: jobinscaria/Pixabay

Kurkuma ublažava bol svojim protuupalnim učinkom. Uzimanje kurkume s medom može prikriti njezinu gorčinu i pojačati njezine blagodati.

Zdravstvene blagodati kurkume dolaze od kurkumina, aktivnog spoja koji začinu daje žutu boju.

Med, pak, može pojačati protuupalne učinke kurkume. Studija je pokazala da kombinacija kurkumina i manuka meda može zaštititi od određenih bakterija.

Nema dokaza da kombiniranje kurkume i meda pruža bolje zdravstvene prednosti od odvojenog uzimanja. Međutim, med može pomoći prikriti gorčinu kurkume, što je čini lakšom za konzumiranje.

Kurkuma ili dodaci kurkumina mogu ponuditi protuupalne blagodati kao što su:

  • Smanjena razina boli i upale kod osoba s artritisom
  • Smanjeni markeri upalnih procesa u krvi, poput C-reaktivnog proteina
  • Poboljšani simptomi ulceroznog kolitisa

Kurkuma može pomoći i u kontroli šećera u krvi snižavanjem razine glukoze u krvi na prazan želudac i HbA1c kod osoba sa stanjima kao što su preddijabetes i dijabetes tipa 2, prenosi Klix.ba.

Med sadrži mnoge korisne spojeve koji mogu podržati zdravlje, uključujući:

Umiruje nadraženo grlo

Poboljšava simptome kašlja

Podržava zdravlje usne šupljine i grla

PROČITAJTE JOŠ

