Šokirao se računom u slastičarnici: Evo što su mu dodatno naplatili 1,40 eura

U slastičarnici nedaleko od Beča došlo je do neugodnosti nakon što je gost prilikom plaćanja ledene kave i jogurt kupa na računu primijetio dodatnu naknadu za "staklo" u iznosu od 1,40 eura.
Ljeto se približava, a time počinje i sezona sladoleda. Jedan je Austrijanac s poznanicom odlučio otići na sladoled. Budući da je ispred slastičarnice bio velik red, sjeli su za stol u lokalu. Naručili su ledenu kavu po cijeni od 6,90 eura i jogurt kup za 8,50 eura.
Međutim, na računu je primijetio dvije dodatne stavke od po 70 centi, bez jasnog objašnjenja. Na računu je stajalo samo: "GLAS Aufpreis" (dodatna naknada za staklo). "Odmah sam ustao i pitao na blagajni jesmo li platili polog", ispričao je za austrijski list Heute.
Odgovor koji je dobio ga je iznenadio: "Kod nas je to tako, za pranje posuđa", piše Fenix.de.
Za kupca je takvo objašnjenje neprihvatljivo, smatra da bi trošak pranja posuđa trebao biti uključen u cijenu proizvoda. Ali, vlasnica slastičarnice odbacila je kritike. Izjavila je kako ne naplaćuju posebne cijene stolova, već se spomenuta naknada jasno nalazi na ploči ispred lokala. Prema njezinim riječima, kupci koji plate tu naknadu dobivaju narudžbu u kartonskoj čaši.
Kupac, pak, navodi da nije vidio nikakvu obavijest o dodatnoj naknadi te da mu ona nije spomenuta prilikom narudžbe. "Ovdje se ne radi o 70 centi, nego o načinu na koji se postupa s gostima", rekao je i dodao da on i njegova poznanica više neće posjećivati taj lokal.
Prosječna cijena jedne kuglice sladoleda u Austriji lani je iznosila oko 2,22 eura. Prema analizi austrijskog Kleine Zeitunga, cijene sladoleda u Austriji su se u posljednjih deset godina gotovo udvostručile.
PROČITAJTE JOŠ
