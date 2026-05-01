bez žgaravice
Grah bez zaprške, a preukusan i gust: Samo dodajte jednu žlicu ovoga umjesto brašna
Grah bez zaprške idealno je rješenje za sve koji žele tradicionalan okus bez žgaravice i suvišnih kalorija.
Oglas
Dobra vijest je da vam za gustoću više ne treba ni gram prženog brašna, već samo jedna stvar koju već imate u smočnici.
Zašto je tradicionalna zaprška postala "neprijatelj“?
Tradicionalni način pripreme podrazumijeva prženje brašna na masti ili ulju uz dodatak mljevene paprike.
Iako to daje gustoću, takva kombinacija na visokoj temperaturi često izaziva nadutost i žgaravicu, piše krstarica.com.
Tajni sastojak iz staklenke koji mijenja sve
Vjerovali ili ne, rješenje za savršen grah bez zaprške krije se u običnoj senfu.
Samo jedna žlica senfa dodana u lonac pred kraj kuhanja čini čuda za gustoću i bogatu aromu.
Senf djeluje kao prirodni emulgator koji povezuje tekućinu i masnoću, dajući juhi savršenu, svilenkastu teksturu.
Osim toga, sastojci iz senfa pomažu u razgradnji šećera iz graha koji su glavni krivci za neugodne plinove.
Povrće kao prirodni zgušnjivač
Ako želite još gušću teksturu, primijenite stari trik koji su koristile naše bake.
U lonac uvijek ubacite dvije veće mrkve, korijen celera i dva veća krumpira.
Kada je povrće skuhano, jednostavno ga izvadite, zgnječite vilicom i vratite natrag u lonac.
Na taj način dobivate prirodnu gustoću punu vitamina, bez ikakvih umjetnih dodataka ili zaprške.
Kako začiniti jelo za maksimalan okus?
Budući da ne pržimo papriku, koristite kvalitetnu dimljenu papriku koju ćete dodati 15 minuta prije kraja kuhanja.
Nekoliko listova lovora i malo suhog vlasca podići će aromu na višu razinu bez kapi dodatne masnoće.
Ne zaboravite posoliti jelo tek kada je zrno potpuno omekšalo, jer sol u ranoj fazi može znatno usporiti proces.
Domaća suha rebra ili komad kvalitetne slanine dat će onaj neophodan „šmek“ dima koji svi volimo.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas