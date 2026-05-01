Zaboravite skupe odmore: Upoznajte raj za avanturiste s malim budžetom

Ako tražite pristupačniju verziju Alpa, ova 'povoljnija' alternativa najistaknutijem europskom planinskom lancu mogla bi biti pravo mjesto za vas.
Prema Sky Scanneru, slovački grad Poprad proglašen je najjeftinijom ljetnom destinacijom za 2026. godinu. Riječ je o popularnom središtu za ljude koji vole planinarenje, skijanje, povijest i prirodu, a uz to dolazi i dodatni bonus da ne morate potrošiti previše novca da biste se ovdje upustili u avanturu.
Poprad, grad na sjeveru Slovačke, brzo postaje omiljeno odredište za odmor mnogih turista. Poznat je kao 'ulazna vrata' u Visoke Tatre, zapanjujući planinski lanac koji je dobra konkurencija Alpama, piše LADBible.
Visoke Tatre su najviši planinski lanac u Slovačkoj, koji se može pohvaliti s oko 35 dolina i 110 ledenjačkih jezera, među mnoštvom drugih izvanrednih prirodnih čuda. No, postoji i mnogo toga što će vas zaokupiti tijekom kratkog izleta u ovaj grad, čak i ako planinarenje nije vaša ideja zabave - jer bi termalne kupelji mogle biti više za vas.
Tisuće turista svake godine hrle u Poprad kako bi dobili prijeko potrebnu dozu prirode, uživali u zasluženom odmoru i upiti bogatu povijest mjesta. Ulice su obrubljene rustikalnom arhitekturom i prekrasnim kućama iz 18. i 19. stoljeća koje su izdržale test vremena, pa je vizualno privlačno na više načina.
Prema slovačkoj turističkoj zajednici, popularnost Poprada "kontinuirano raste".
Koliko će vas koštati osvježavajuće hladno pivo u ovom slovačkom gradu? Mnogi ljudi koji su putovali u zemlju izjavili su da nisu platili više od 3,50 eura za jedno.
Deseci avanturista dijele detalje o svojim troškovima na web stranici Numbeo kako bi drugima dali ideju za što se pripremiti, a očito je Poprad jeftin kao čips. Prema tim podacima, nećete platiti više od 15 eura za obrok u "jeftinom restoranu", dok će vas dvoje koji večerate u restoranu srednje klase koštati maksimalno oko 90 eura.
Točeno pivo lokalnog podrijetla koštat će vas do 3,50 eura, dok bi vas konzumacija uvoznog piva mogla koštati dodatnih 1 euro.
Cijena prijevoza je također prilično razumna, jer putovanje javnim prijevozom u jednom smjeru košta 2 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
