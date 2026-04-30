zahtijeva hrabrost
Osobu s iznimno visokom inteligencijom moguće je prepoznati po jednoj vještini
Po ovoj sposobnosti navodno se prepoznaju doista inteligentni ljudi.
Inteligenciju često svodimo na sposobnost pamćenja informacija i brzog rješavanja zadataka. No postoji i dublja razina razumijevanja koja nadilazi puko znanje, nešto što bismo mogli nazvati i mudrošću. Riječ je o rijetkoj sposobnosti da istodobno u mislima držimo dvije suprotstavljene ideje i prihvatimo da obje mogu biti istinite, ističe učiteljica mindfulnessa Celastrina Calea.
Ta sposobnost nadilazi čak i metakogniciju, odnosno razmišljanje o vlastitom razmišljanju. Prema njezinu mišljenju, ne radi se samo o analizi ili raščlanjivanju, već o otvorenosti prema složenosti. Osoba koja razvije takvu širinu ne osjeća potrebu da razriješi proturječja ili izabere jednu stranu. Umjesto toga, može postojati u napetosti između njih, bez potrebe za pojednostavljivanjem.
U svakodnevnom životu to se očituje vrlo konkretno. Čovjek može istodobno osjećati tugu zbog gubitaka i zahvalnost za ono što još ima. Može ga zabrinjavati stanje u svijetu, a istodobno zadržati osjećaj smisla i poniznosti. Ključno pritom nije traženje jednostavnih odgovora, već prihvaćanje činjenice da život nije uvijek logičan ni jednoznačan. Dio mudrosti je i svijest o tome što možemo kontrolirati, a što ne, kao i spremnost da djelujemo ondje gdje imamo utjecaj.
Zašto je takav stav rijedak?
Prije svega zato što je neugodan. Psihoterapeutkinja Margo Lowy objašnjava da se ljudi često okreću binarnom razmišljanju kako bi izbjegli osobnu nelagodu, piše YourTango.
Ljudi imaju prirodnu sklonost jasnoći i sigurnosti, pa često upadaju u „ili-ili“ način razmišljanja. Svijet dijelimo na crno i bijelo: ili smo sretni ili nesretni, snažni ili ranjivi, povezani ili usamljeni. Takvo pojednostavljivanje smanjuje unutarnju napetost, ali nas istodobno udaljava od stvarnosti koja je mnogo složenija.
Prihvaćanje suprotnosti zahtijeva hrabrost. To znači priznati da možemo istodobno biti samouvjereni i nesigurni, puni ljubavi i ljutnje, stabilni i zbunjeni. Ta unutarnja proturječja nisu pogreška, nego dio ljudskog iskustva. Kada ih počnemo prihvaćati, naše razumijevanje se produbljuje.
Filozofski primjer toga je poznati paradoks: „Ova rečenica je netočna.“ Ako vrijedi, onda ne vrijedi – i obrnuto. Takvi primjeri podsjećaju nas da logika nije uvijek dovoljna za razumijevanje svijeta. Postoje područja u kojima moramo prihvatiti dvosmislenost.
Istinsko razumijevanje često počinje upravo tamo gdje prestaje potreba za jednostavnim odgovorima. Kada smo sposobni bez otpora prihvatiti paradoks, otvara se prostor za dublji uvid. To nije nešto što se usvaja preko noći, već način razmišljanja koji se razvija postupno, kroz iskustvo, sumnje i spremnost da ostanemo otvoreni čak i onda kada bi bilo lakše sve to ignorirati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
