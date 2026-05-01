Snašao se
VIDEO / Nije imao novca za kuću pa je od kontejnera za 5.500 eura napravio dom
Imao je zemljište, ali mu je za kuću ponestalo novca. Snašao se tako da je od brodskog kontejnera uredio dom u prirodi. Pogledajte kako.
Muškarac, umoran od gradskog života, poželio se povući u mirnije okruženje, u prirodu. Kupio je zemljište, ali nije imao dovoljno novca da na njemu izgradi kuću.
Snašao se tako da je na svoje zemljište dovezao brodski kontejner dug 12 metara i visok tri metra, za koji je izdvojio oko 5.500 eura, a zatim ga je s dodatnih oko 45.000 eura opremio i preuredio u funkcionalan i ugodan životni prostor.
Na jednom kraju nalazi se spavaća soba, u sredini dnevni prostor s kuhinjom, a na drugom kraju kupaonica, odvojena zidom. Njegov novi dom ima dvoja vrata i četiri prozora koji propuštaju više svjetla, vizualno povećavaju prostor i omogućuju dodatne police.
Radi bolje energetske učinkovitosti ugradio je dvostruka stakla i kvalitetnu izolaciju, što je posebno važno zbog metalne konstrukcije kontejnera, koji je ujedno vodootporan.
Interijer je uređen u jednostavnom, modernom stilu s naglaskom na funkcionalnost. Korišteni su pristupačni materijali, poput standardnih kuhinjskih elemenata i drvenih ploča, dok pametna rješenja, poput ugradbenih ormara, osiguravaju dodatni prostor za pohranu.
Kupaonica je opremljena modernim panelima koji su povoljnija alternativa pločicama, a cijeli prostor upotpunjuju topli tonovi i prirodni materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
