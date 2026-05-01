Snašao se

VIDEO / Nije imao novca za kuću pa je od kontejnera za 5.500 eura napravio dom

N1 Slovenija
01. svi. 2026. 07:28
kontejner
Screenshot/ Youtube

Imao je zemljište, ali mu je za kuću ponestalo novca. Snašao se tako da je od brodskog kontejnera uredio dom u prirodi. Pogledajte kako.

Muškarac, umoran od gradskog života, poželio se povući u mirnije okruženje, u prirodu. Kupio je zemljište, ali nije imao dovoljno novca da na njemu izgradi kuću.

Snašao se tako da je na svoje zemljište dovezao brodski kontejner dug 12 metara i visok tri metra, za koji je izdvojio oko 5.500 eura, a zatim ga je s dodatnih oko 45.000 eura opremio i preuredio u funkcionalan i ugodan životni prostor.

Na jednom kraju nalazi se spavaća soba, u sredini dnevni prostor s kuhinjom, a na drugom kraju kupaonica, odvojena zidom. Njegov novi dom ima dvoja vrata i četiri prozora koji propuštaju više svjetla, vizualno povećavaju prostor i omogućuju dodatne police.

Radi bolje energetske učinkovitosti ugradio je dvostruka stakla i kvalitetnu izolaciju, što je posebno važno zbog metalne konstrukcije kontejnera, koji je ujedno vodootporan.

Interijer je uređen u jednostavnom, modernom stilu s naglaskom na funkcionalnost. Korišteni su pristupačni materijali, poput standardnih kuhinjskih elemenata i drvenih ploča, dok pametna rješenja, poput ugradbenih ormara, osiguravaju dodatni prostor za pohranu.

Kupaonica je opremljena modernim panelima koji su povoljnija alternativa pločicama, a cijeli prostor upotpunjuju topli tonovi i prirodni materijali.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

