Savjeti za vlasnike ljubimaca: Uklonite dlake s posteljine uz nekoliko jednostavnih i efikasnih trikova
Vlasnici pasa često se suočavaju s problemom dlaka koje prekrivaju posteljinu, osobito ujutro nakon što se njihov ljubimac mazi ili traži izlazak. To može značiti i čestu promjenu plahti, što predstavlja dodatni napor.
Oglas
Ipak, postoji jednostavan način da se smanji količina dlaka na krevetu, a sve što vam je potrebno jest gumena rukavica. Kako biste uklonili pseću dlaku s posteljine, navucite gumenu rukavicu i njome protrljajte površinu posteljine.
Zbog trenja nastaje statički elektricitet koji privlači dlake, pa se one lako skupljaju i uklanjaju. Ako želite još bolji rezultat, možete lagano navlažiti rukavicu prije trljanja, čime ćete dodatno pomoći da se dlake grupiraju u veće nakupine koje je lakše ukloniti, piše klix.ba.
Uz ovu metodu, gumena rukavica učinkovito će prikupiti sitne čestice, uključujući životinjsku dlaku koja se inače teško uklanja. Ovaj postupak traje svega nekoliko sekundi, a možete ga ponavljati dok ne postignete željeni rezultat. Nakon toga isperite rukavicu i po potrebi ponovite postupak.
Iako je valjak za uklanjanje dlaka odličan alat, ako ga nemate možete koristiti i ljepljivu traku. Odrežite komad trake i jednostavno ga pritisnite na posteljinu. Zahvaljujući ljepljivim svojstvima trake, dlake će se zalijepiti i prenijeti na nju, a vaša posteljina bit će čista.
Jednostavan način zaštite posteljine uključuje i svakodnevno četkanje vašeg psa kako bi se uklonila opuštena dlaka prije nego što završi na krevetu ili namještaju.
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas