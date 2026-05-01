Kupio je automobil u Njemačkoj za 20.000 eura, ali kada ga je dovezao kući nastao je šok

37-godišnji Hrvat na internetu je pronašao oglas za prodaju automobila. Kupnju je dogovorio s nepoznatom ženom, no kada je vozilo dovezao kući, otkrio je da je ukradeno. Hrvatska policija još uvijek traga za nepoznatom prevaranticom.

Osječka policija traga za nepoznatom prevaranticom koja je 37-godišnjaka iz Belišća oštetila za gotovo 20 tisuća eura, nakon što mu je prodala ukradeni automobil s krivotvorenom dokumentacijom, priopćila je policija.

Početkom godine 37-godišnjak je odlučio kupiti automobil u Njemačkoj koji je pronašao u internetskom oglasu, a potom je kupnju željenog vozila u vrijednosti od 19.700 eura dogovorio s nepoznatom ženom.

Nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora i plaćanja automobila, 37-godišnjak je vozilo dovezao kući u Hrvatsku. Međutim, ubrzo je provjerom podataka utvrđeno da je automobil ukraden, a dokumenti krivotvoreni, zbog čega je vozilo oduzeto, a 37-godišnjaku je izdana potvrda o privremenom oduzimanju.

Policija i dalje traga za nepoznatom prevaranticom.