Izrael uništava sela, domove i infrastrukturu u južnom Libanonu vojnim taktikama koje je koristio u Gazi.
Jedna žena je ubijena, a nekoliko djece ozlijeđeno tijekom najnovijih izraelskih napada u Libanonu.
Civili čine većinu žrtava napada u protekla 24 sata.
Izraelska vojska je u petak priopćila da je u posljednjem danu pogodila 40 lokacija Hezbolaha u obnovljenim zračnim napadima diljem južnog Libanona. Hezbolah je rekao da je uzvratio s nekoliko napada na izraelske snage unutar libanonskog teritorija.
Novinarka Al Jazeere Zeina Khodr izvijestila je u petak da Izrael sve više provodi vojnu “kampanju brisanja” u južnom Libanonu, preslikavajući taktike koje je koristio u Gazi.
Izraelske trupe sustavno uništavaju civilne kuće, infrastrukturu i vodovodne mreže te nastoje učiniti južni Libanon nenastanjivim, kažu aktivisti i promatrači.
Aktivisti za ljudska prava nazvali su to uništavanje ratnim zločinom. Deseci tisuća ljudi u selima uz južnu granicu pogođeni su izraelskim napadima.
Mounir Kabalan, stanovnik mjesta Mais al Jabal u južnom libanonskom okrugu Marjayoun, čija je kuća oštećena, rekao je: „Osjetio sam duboku tugu jer ova kuća… imam mnogo uspomena s roditeljima, rodbinom, posebno s bakom. Najviše me zaboljelo kad sam vidio iščupana stabla maslina koja sam posadio s ocem i braćom 2007. godine, i o kojima smo brinuli kao o vlastitoj djeci.”
Izrael je objavio i satelitske snimke koje prikazuju cijele četvrti sravnjene sa zemljom u južnom Libanonu. Mnogi Libanonci saznaju da su im domovi uništeni gledajući videosnimke izraelske kampanje razaranja.
Izraelska vojska okupira zonu koja čini otprilike 10 posto teritorija Libanona. Uspostavila je takozvanu “Žutu liniju”, južno od koje je zabranjena zona jer svatko tko joj se približi riskira da bude meta napada.
