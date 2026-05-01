bez obzira na pravne okolnosti

Trump da neće tražiti odobrenje Kongresa za rat s Iranom

Hina
01. svi. 2026. 22:27
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da neće tražiti podršku Kongresa za nastavak rata s Iranom, bez obzira na pravne okolnosti.

Donald Trump je rekao novinarima u petak da takva podrška "nikad ranije nije zatražena".

"Nikad je nitko ranije nije tražio. Nikad prije nije korištena. Zašto bismo mi bili drugačiji?", kazao je Trump.

Prema zakonu o rezoluciji o ratnim ovlastima iz 1973. godine, američki predsjednik može narediti vojsci da ide u rat na maksimalno 60 dana. Nakon toga perioda, predsjednik mora dobiti odobrenje Kongresa. Rok od 60 dana istječe u petak.

Ako predsjednik ne dobije odobrenje, bio bi, prema zakonu, prisiljen postupno povući američke snage. Raniji predsjednici, uključujući Billa Clintona i Baracka Obamu, također su se oslanjali na pravne interpretacije i rupe u zakonu kako bi izbjegli Kongres.

U svjedočenju na Kapitolu ovaj tjedan, ministar obrane Pete Hegseth rekao je da još nije dosegnut rok od 60 dana, pozivajući se na primirje između SAD-a i Irana koje je zapravo zaustavilo računanje vremena.

Nema odredbe u zakonu koji podupire tu tvrdnju, rekli su vojni i pravni stručnjaci.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
