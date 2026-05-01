O čemu se radi? Banksy u tajnosti postavio kip u središtu Londona

Figura muškarca u odijelu, kojem zastava zaklanja pogled, jednom nogom već prelazi rub postolja, kao da će svakog trena zakoračiti u prazninu. Djelo je instalirano u dijelu britanske prijestolnice u kojem se nalaze kraljevske palače i ekskluzivni klubovi, a svojim stilom prati okolne spomenike, poput onoga Edward VII. na konju, medicinske sestre Florence Nightingale te državnika Sidneyja Herberta.