O čemu se radi? Banksy u tajnosti postavio kip u središtu Londona

Banksy je potvrdio da stoji iza velike skulpture koja prikazuje muškarca s zastavom razapetom preko lica, postavljene na postolju nedaleko od The Malla u središtu Londona.
Skulptura, na čijem je postolju vidljiv Banksyjev potpis, tijekom noći je dopremljena kamionom i postavljena, pokazuje video koji je taj samozatajni ulični umjetnik objavio na svom Instagramu.
Figura muškarca u odijelu, kojem zastava zaklanja pogled, jednom nogom već prelazi rub postolja, kao da će svakog trena zakoračiti u prazninu. Djelo je instalirano u dijelu britanske prijestolnice u kojem se nalaze kraljevske palače i ekskluzivni klubovi, a svojim stilom prati okolne spomenike, poput onoga Edward VII. na konju, medicinske sestre Florence Nightingale te državnika Sidneyja Herberta.
Korisnici na Banksyjevu Instagramu nagađali su da je riječ o komentaru na "slijepi patriotizam", pitajući se kako je umjetnik uspio izvesti takvu intervenciju u samom epicentru britanskog establišmenta.
Banksy, koji svoj identitet brižljivo skriva, Instagram koristi kao kanal putem kojeg potvrđuje autorstvo svojih murala i skulptura.
