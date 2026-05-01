Oglas

ČOVJEK SA ZASTAVOM

O čemu se radi? Banksy u tajnosti postavio kip u središtu Londona

author
Hina
|
01. svi. 2026. 08:09
reuters
REUTERS/Jack Taylor

Banksy je potvrdio da stoji iza velike skulpture koja prikazuje muškarca s zastavom razapetom preko lica, postavljene na postolju nedaleko od The Malla u središtu Londona.

Oglas

Skulptura, na čijem je postolju vidljiv Banksyjev potpis, tijekom noći je dopremljena kamionom i postavljena, pokazuje video koji je taj samozatajni ulični umjetnik objavio na svom Instagramu.

Figura muškarca u odijelu, kojem zastava zaklanja pogled, jednom nogom već prelazi rub postolja, kao da će svakog trena zakoračiti u prazninu. Djelo je instalirano u dijelu britanske prijestolnice u kojem se nalaze kraljevske palače i ekskluzivni klubovi, a svojim stilom prati okolne spomenike, poput onoga Edward VII. na konju, medicinske sestre Florence Nightingale te državnika Sidneyja Herberta.

Korisnici na Banksyjevu Instagramu nagađali su da je riječ o komentaru na "slijepi patriotizam", pitajući se kako je umjetnik uspio izvesti takvu intervenciju u samom epicentru britanskog establišmenta.

Banksy, koji svoj identitet brižljivo skriva, Instagram koristi kao kanal putem kojeg potvrđuje autorstvo svojih murala i skulptura.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
banksy kip london skulptura

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ