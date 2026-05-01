Uhićen Vedran Pavlek!

Bivši bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je Kazahstanu, potvrdio je u petak ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
Na zahtjev Uskoka, u koordinaciji s MUP-om, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uputilo je kazahstanskim tijelima svu potrebnu dokumentaciju za izručenje Vedrana Pavleka, koji je i uhićen u Kazahstanu, kazao je Habijan za Hinu.
„Očekujemo da nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj u najkraćem roku. Sva tijela kooordinirano surađuju s kazakstanskim vlastima u skladu s običajnim postupanjima u ovakvim slučajevima”, dodao je Habijan.
Habijan je na pitanja o uhićenju Pavleka odgovarao i u Okučanima.
Bi li se izručenje moglo odužiti, upitan je.
"Teško mi je reći što će Pavlek raditi, hoće li se žaliti, ali procedura će trajati, ne znam koliko u ovom trenutlku", kazao je.
Izvlačenje 30 milijuna eura
Interpolova tjeralica protiv Pavleka osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) raspisana je krajem ožujka.
Uz odbjeglog Pavleka, istražni zatvor je određen i nekadašnjem glavom tajniku HSS-a Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke koja je radila za HSS Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki i hrvatskom pravosuđu nedostupnom austrijskom i lihtenštajnskom državljaninu Georgu Mauseru.
Uskok je ranije izvijestio kako nije zatražio pritvor za bivšeg glasnogovornika HSS-a Nenada Erora koji je pušten da se brani sa slobode nakon što je ispitan u Uskoku.
Tužiteljstvo i policija su, nakon pokretanja istrage, izvijestili da šestorku sumnjiče za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Saveza, od čega je trećina završila na Pavlekovim računima u inozemstvu.
Jandroković o uhićenju Pavleka: Očekujemo njegov transfer u Hrvatsku
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u petak kako se, nakon informacije o uhićenju Vedrana Pavleka, bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza sada očekuje njegov transfer u Hrvatsku.
„To uhićenje se dogodilo i očekujemo sad taj transfer koji će se dogoditi u Hrvatsku“, rekao je Jandroković u Okučanima, na obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene akcije Bljesak.
Dodao je i kako su, kod Pavlekova uhićenja, USKOK i ministarstva unutarnjih poslova i pravosuđa „očito napravili sve što je potrebno".
