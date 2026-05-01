Manje gužve, niže cijene: BBC izdvojio nove hit destinacije za odmor u Europi. Što kažu o Hrvatskoj?

Slovenija bi ovog ljeta mogla biti najbolji primjer kompaktnog europskog šarma. Njezina mala veličina (otprilike je velika kao Wales) znači da se većina glavnih atrakcija nalazi na samo nekoliko sati vožnje, što putnicima omogućuje da u kratkom vremenu uklope kupanje u jezerima, degustacije vina, šetnje gradovima i planinske vidike. Stručnjaci za putovanja njezin krajolik često uspoređuju sa Švicarskom i sjevernom Italijom, ali bez visokih cijena i gužvi.