nova avio-linija
Split vrvi gostima, ali sezona donosi pitanja: "Zrakoplov je bio popunjen do posljednjeg mjesta"
Prvi izravni let iz Sjedinjenih Američkih Država sletio je u Split - nova transatlantska linija veliki je iskorak za turizam. No, dok grad već vrvi gostima, i turisti i domaći sve više osjećaju rast cijena, a mnogi strahuju da bi nova sezona mogla donijeti i dodatna poskupljenja.
Prvi zrakoplov United Airlinesa sletio je u splitsku zračnu luku ITT Tako je Split prvi put u povijesti direktno povezan sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon slijetanja tradicionalni špalir kroz vodene topove i, za kraj, pozdrav pilota.
Zrakoplov je bio popunjen do posljednjeg mjesta, a među putnicima brojni entuzijasti koji posebno prate inauguracijske letove.
„Nije mi prvi put u Splitu. Bio sam već prije 20 godina. Jako je lijepo ponovno biti ovdje. Mi smo grupa zaljubljenika u letenje i volim letjeti s United Airlinesom", kazao nam je Warren Lewis, iz Kalifornije.
„Uzbudljivo, tu je grupa nas koji putujemo inauguracijskim letovima. Uzbudljivo je letjeti, uzbudljivo je kad se društvo skupi i naravno uvijek je lijepo iskustvo letjeti Unitedom", kaže Jay Edson Back s Havaja
Koji će do devetog mjeseca na relaciji New York Split i obratno letjeti triput tjedno. Ako bude potrebe i češće.
„Ove godine mi smo povezani s 85 destinacija i 26 država što nas svrstava kao stratešku infrastrukturu za cijelu dalmatinsku regiju i naše otoke", rekao je Josip Ćorić, direktor zračne luke sv. Jeronim u Splitu.
„Ja ću samo reći da je ovo veliki iskorak za hrvatski turizam na kojem smo dugo radili. Uz izravni let koji imamo za Dubrovnik, sada za Split ja vjerujem da ćemo nastaviti raditi na daljnjoj uspostavi dodatnih letova", kaže državna tajnica u Ministarstvu turizma, Monika Udovičić.
U grad će to zasigurno privući brojne američke goste ITT Split već vrvi turistima, no baš kao i mi, itekako osjete inflaciju - kako kod kuće tako I u Hrvatskoj.
Hrvatska je nakon Bugarske druga u Europi po inflaciji, a zbog turizma i potrošnje u novoj turističkoj sezoni mogli bi se suočiti s novim valom poskupljenja", rekao je Alejandro iz Gvatemale.
„Mislim da je Split poprilično skup. Inflacija ni u Gvatemali nije dobra. Svakog je dana sve gore. Ja sam iz turističkog mjesta kao i Split, zove se Antigua Guatemala, sve više turista nam dolazi i zbog toga postaje skuplje", dodao je.
Jedan hotel posluje više od 20 godina. Cijene nisu i neće podizati.
„Kad govorim s hotelske strane, naše cijene, držimo ih iste. Ne možemo povećavat više nego što je. Dakle, držimo neki stabilan rast cijena, moramo paziti na omjer kvalitete i cijena", rekao je Aldo Miletić, voditelj hotelskih poslova.
Rezultati sezone ovisit će i o tome koliko će ova kriza pogoditi najvažnija hrvatska tržišta poput Njemačke, Austrije i Slovenije i koliko će njihovi građani biti spremni trošiti na inozemna putovanja.
„Ja mislim da je to najbolje prepustiti to samim turističkim djelatnicima. Svi mi koji se time ne bavimo direktno nije u redu da im dijelimo savjete kako će voditi svoj posao", rekao je Željko Garaća, profesor na Ekonomskom fakulteta u Splitu.
A savjete će im sastanku ovog mjeseca dati ministar Glavina jer će jedna od tema biti upravo cijene u novoj sezoni.
