Majstorski roštilj za 1. maj: Dodajte samo jednu namirnicu u meso prije pečenja i topit će se u ustima

Svi smo barem jednom poslužili roštilj koji je, unatoč trudu, ispao suh i bezukusan. Srećom, vrhunski majstori imaju trik koji ne košta ništa, a pretvara svaki roštilj za 1. maj u specijalitet koji se topi u ustima.

Postoji jedna obična stvar koju vjerojatno već imate kod kuće, a koja čini nevjerojatnu razliku u tome kako će se meso ponašati na vatri.

Domaćice često brinu hoće li sve ispasti kako treba, ali uz ovaj savjet meso će doslovno kliziti s tanjura.

Zašto meso gubi sočnost?

Problem sa suhim mesom nastaje jer visoka temperatura žara prebrzo izvuče vlagu prije nego što se masnoća otopi i pruži mu onu poznatu sočnost, piše krstarica.com.

Većina nas griješi i soli meso prerano, što dodatno „zaključa“ vlakna i izbaci sokove prije nego što pečenje uopće počne.

Da bi vaš roštilj za 1. maj bio onaj o kojem se priča mjesecima, ključna je mekoća koju postižemo prije nego što meso uopće dodirne rešetku.

Uloga mineralne vode u omekšavanju

Vjerovali ili ne, tajni saveznik svake sočne pljeskavice ili vrata je obična gazirana voda.

Mjehurići i ugljikov dioksid iz mineralne vode djeluju kao prirodni omekšivač koji postupno razbija čvrstoću u mišićnim vlaknima.

Pravilna priprema prije pečenja

Dovoljno je da meso potopite u mineralnu vodu na 30 do 60 minuta prije nego što planirate zapaliti vatru.

Kada ga stavite na žar, vidjet ćete kako zadržava svoju veličinu i mekoću, dok se izvana stvara savršena, rumena korica.

Trikovi za savršenu teksturu

Izvadite meso ranije i pustite ga da „odmori“ na sobnoj temperaturi barem 20 minuta kako bi se ravnomjerno peklo.

Ako pripremate mljeveno meso, dodajte jednu žličicu sode bikarbone na kilogram mase za onu prozračnost kakvu imaju vrhunski ćevapi.

Budite strpljivi i ne okrećite komade stalno – pustite da žar odradi svoje, a sokovi ostanu tamo gdje im je mjesto.

Zaboravite na vilice kojima bockate meso; koristite isključivo hvataljku kako ne biste probušili površinu i dopustili sokovima da iscuru.

Kada maknete meso s vatre, ostavite ga još nekoliko minuta u poklopljenoj posudi kako bi se svi mirisi i sokovi konačno slegnuli.