U 53. GODINI

Preminuo David Wilcock, zvijezda Drevnih vanzemaljaca

24. tra. 2026. 10:07
David Wilcock poznat po gostovanjima u emisiji Drevni vanzemaljci na History Channelu, preminuo je u 53. godini

Obožavatelji su se zabrinuli za njegovo stanje nakon što je nekoliko dana prije smrti objavio uznemirujuće poruke na društvenim mrežama. Wilcock je sudjelovao u više od 100 epizoda serijala Ancient Aliens te je autor nekoliko bestselera.

Ured mrtvozornika okruga Boulder potvrdio je smrt u priopćenju od 22. travnja, navodeći da je Wilcock preminuo nakon intervencije policije u blizini mjesta Nederland u saveznoj državi Colorado, javljaju svjetski mediji.

Hitna služba zaprimila je poziv osobe za koju se činilo da prolazi kroz "krizu mentalnog zdravlja“ u ponedjeljak, 20. travnja, nakon čega je policija upućena na teren. Wilcock je preminuo "u roku od nekoliko minuta nakon dolaska zamjenika šerifa“, priopćio je ured šerifa.

Autor bestselera

U priopćenju se navodi i da su policajci pretražili kuću i okolno područje te nisu pronašli druge osobe niti utvrdili širu prijetnju za zajednicu.

Wilcock je bio savjetnički producent i stručni komentator u seriji Ancient Aliens, koja se bavi drevnim civilizacijama, kontaktima s izvanzemaljcima i teorijama zavjere. Pojavio se u više od 100 epizoda.

Sudjelovao je i u dokumentarnom filmu Above Majestic iz 2018., koji se bavi teorijama o globalnoj zavjeri u kojoj, navodno, izvanzemaljski gmazovi potajno upravljaju svjetskim vladama.

Autor je knjiga Awakening in the Dream i The Ascension Mysteries, koje su postale bestseleri prema listi New York Timesa.

