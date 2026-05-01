U Sarajevu uhićen muškarac koji je ubio bivšu suprugu pa oteo dijete

Novi slučaj femicida dogodio se u petak u BiH gdje je muškarac (49) u Sarajevu ubio bivšu suprugu (41) te ranio njenog brata, a potom oteo dijete koje je živjelo s majkom.
Iz policije su potvrdili kako su u popodnevnim satima dobili informaciju o pucnjavi u stambenoj zgradi u naselju Dobrinja. Policajci koji su intervenirali tamo su zatekli beživotno tijelo mlađe žene i ranjenog muškarca za kojega se utvrđeno da je brat žrtve.
Očevici su kazali kako je na oboje pucao bivši suprug ubijene žene. Nakon što ju je usmrtio, odveo je petogodišnju djevojčicu koja je živjela s majkom.
Neki od susjeda izjavili su kako je ubojica imao zabranu prilaska bivšoj supruzi i djetetu.
Ubojica je s djetetom nakon počinjenog zločina pobjegao u drugi dio grada, a veliki broj policajaca krenuo je u potjeru te su ga uhitili na području izletišta Dariva.
"Dijete koje je počinitelj poveo sa sobom nakon počinjenja kaznenog djela je pronađeno neozlijeđeno i trenutno se o djetetu skrbe stručnjaci", naveli su u priopćenju iz MUP-a Sarajevske županije.
Dostupni pokazatelji Agencije za ravnopravnost spolova BiH govore da je u toj zemlji od 2015. godine ubijeno 107 žena.
Od početka 2023. do kraja 2024. godine ubijeno je 35 žena, a njih 17 je bilo u nekoj vrsti partnerske veze s počiniteljem.
To je dvostruko veći broj ubijenih žena nego u prethodnom dvogodišnjem razdoblju.
Sredinom 2025. godine u Federaciji BiH usvojene su izmjene i dopune entitetskog kaznenog zakona kojima je femicid definira kao posebno kazneno djelo za koje je predviđena kazna od minimalno deset godina zatvora, a predviđena je i kazna dugotrajnog zatvora.
