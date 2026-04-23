BOJKOT

Slovenska televizija neće prenositi Eurosong, u vrijeme natjecanja na programu emisija "Glasovi Palestine"

23. tra. 2026. 11:02
Eurosong Izrael
Televizija Slovenija će umjesto Eurosonga, s kojeg su se prethodno povukli zbog sudjelovanja Izraela, gledateljima između 10. i 20. svibnja ponuditi poseban tematski programski sklop pod nazivom "Glasovi Palestine".

Najavili su da će emisija osvijetliti priče ljudi i širi kontekst aktualnih događaja na Bliskom istoku kroz filmove, dokumentarce, talk show emisije i analize.

Serijal donosi razne perspektive, od osobnih iskustava pojedinaca do širih društvenih i političkih pitanja te otvara prostor za promišljanje o jednoj od ključnih tema suvremenog svijeta. Datumi emitiranja emisija podudaraju se s datumima polufinala i finala Eurosonga, prenosi Klix.ba.

"Ovim programskim sklopom RTV Slovenija nastavlja ispunjavati svoju javnu misiju - ponuditi gledateljima dubinski, vjerodostojan i višeslojan sadržaj koji potiče razumijevanje, dijalog i kritičko razmišljanje o aktualnim globalnim problemima", priopćila je RTV Slovenija.

Podsjetimo, Slovenija je bila jedna od zemalja koje su se povukle s Eurosonga nakon prošlogodišnje skupštine Europske radiodifuzne unije nakon što nije provedeno glasovanje o isključenju Izraela iz natjecanja.

Uz Sloveniju, od ovogodišnjeg natjecanja odustale su i Španjolska, Irska, Island i Nizozemska.

Natjecanje za pjesmu Eurosonga održat će se u Beču, polufinala su 12. i 14. svibnja, dok je finale zakazano za 16. svibnja.

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

