Slovenska televizija neće prenositi Eurosong, u vrijeme natjecanja na programu emisija "Glasovi Palestine"

Televizija Slovenija će umjesto Eurosonga, s kojeg su se prethodno povukli zbog sudjelovanja Izraela, gledateljima između 10. i 20. svibnja ponuditi poseban tematski programski sklop pod nazivom "Glasovi Palestine".
Najavili su da će emisija osvijetliti priče ljudi i širi kontekst aktualnih događaja na Bliskom istoku kroz filmove, dokumentarce, talk show emisije i analize.
Serijal donosi razne perspektive, od osobnih iskustava pojedinaca do širih društvenih i političkih pitanja te otvara prostor za promišljanje o jednoj od ključnih tema suvremenog svijeta. Datumi emitiranja emisija podudaraju se s datumima polufinala i finala Eurosonga, prenosi Klix.ba.
"Ovim programskim sklopom RTV Slovenija nastavlja ispunjavati svoju javnu misiju - ponuditi gledateljima dubinski, vjerodostojan i višeslojan sadržaj koji potiče razumijevanje, dijalog i kritičko razmišljanje o aktualnim globalnim problemima", priopćila je RTV Slovenija.
Podsjetimo, Slovenija je bila jedna od zemalja koje su se povukle s Eurosonga nakon prošlogodišnje skupštine Europske radiodifuzne unije nakon što nije provedeno glasovanje o isključenju Izraela iz natjecanja.
Uz Sloveniju, od ovogodišnjeg natjecanja odustale su i Španjolska, Irska, Island i Nizozemska.
Natjecanje za pjesmu Eurosonga održat će se u Beču, polufinala su 12. i 14. svibnja, dok je finale zakazano za 16. svibnja.
