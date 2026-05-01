Požar u obiteljskoj kući u Rijeci, više vatrogasnih vozila na terenu

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke zaprimila je u petak u poslijepodnevnim satima dojavu o požaru objekta u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca.
Prema prvim informacijama s terena, kako prenosi Novi list, vatra je zahvatila obiteljsku kuću, a zbog ozbiljnosti situacije na lokaciju je odmah upućeno nekoliko vatrogasnih vozila s dežurnim ekipama riječkih profesionalnih vatrogasaca.
Iz JVP Rijeka potvrđeno je kako su snage na terenu te aktivno rade na suzbijanju i gašenju požara. Prioritet vatrogasaca u ovim trenucima je lokalizacija plamena kako bi se spriječilo daljnje širenje na susjedne objekte te osigurala sigurnost stanara i prolaznika.
“Na mjestu događaja nalazi se više vatrogasnih jedinica. Više informacija o uzroku požara, kao i o razmjerima materijalne štete, bit će poznato po završetku intervencije i nakon što se steknu uvjeti za provođenje očevida”, kratko su priopćili iz JVP Rijeka.
Za sada nema službenih potvrda o eventualnim ozlijeđenim osobama. Detaljnije izvješće o ovom događaju očekuje se tijekom večeri.
