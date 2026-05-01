Strava u Josipdolu: Muškarac ubio suprugu pa sebe

Hina
01. svi. 2026. 15:18
Nakon očevida u naselju Podveljun u općini Josipdol utvrđeno je da je 69-godišnji muškarac vatrenim oružjem usmrtio 64-godišnju suprugu, a potom počinio samoubojstvo, izvijestila je u petak županijska državna odvjetnica Vera Magdić Bižanović.

Tijela su pronađena oko 13 sati u njihovoj obiteljskoj kući, nakon dojave policiji.

"Očevidom je utvrđeno da je tijekom dopodnevnih sati 69-godišnji muškarac iz vatrenog oružja ubio svoju 64-godišnju suprugu. Nakon toga je iz istog oružja izvršio samoubojstvo. Oba su se događaja dogodila  unutar obiteljske kuće", rekla je Magdić Bižanović.

Slijedi obdukcija, a kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti i mogući motivi ovog događaja.

