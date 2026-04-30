stanovanje - luksuz
(Ne)priuštivo stanovanje u Hrvatskoj: "Prije 20 godina kupio sam stan, sad mi za njega nude..."
Kupoprodaja nekretnina prošle je godine pala za gotovo 22 posto – i to s obzirom na cijene - ne čudi. Tako, na primjer, mladi par s ukupno dvije tisuće 400 eura prihoda, za kupovinu stana, od 60 kvadrata u Zagrebu mora izdvajati više od 40 posto primanja. Tržište usporava, a stanovanje postaje sve veći luksuz.
Da bi kupili samo kvadrat u Dalmaciji morate izdvojiti tri prosječne plaće. Bolje nije ni na Kvarneru. Građani tvrde, tako prije nije bilo.
"Ja sam svoj stan platio 70 tisuća eura prije koliko, 20 godina? Sad mi nude 200 za njega. To nije normalno. Mi smo drugi u Europi nakon Portugala, ali plaće su zato dolje. Ima logike, ima", kaže jedan.
"Naravno, s obzirom na plaću, uvijek su preskupe. Ako gledate stopu inflacije od prije deset godina, plaće nisu to pratile, tako da je sve teže mladima i starijima doći do stana."
Ono što je nekad za Hrvate bio normalni korak u osamostaljenju, danas je, za mnoge, nedostižan luksuz. Dokazuju to i brojke. Samo u godinu dana kupoprodaja nekretnina pala je za gotovo 22 posto. Ministar Branko Bačić krivi rast cijena energenata i građevinskog materijal. Trend je, kaže, prisutan duže vremena.
Zagreb priuštiv u odnosu na obalu
Zbog toga je donesen i nacionalni plan stambene politike jer...
"Država mora brinuti onima koji na tržištu ne mogu riješiti svoje stambene pitanje", rekao je državni tajnik Željko Uhlir.
A takvih je mnogo.
"Ako imate prosječnog radnika s 1. 500 eura plaće, ako imate jednog s minimalnom plaćom, a to je 900 eura, ako imate 2. 400 eura, znači mladi bračni par, a kvadrat stana vam u Zagrebu košta preko 3. 500, izračunali smo da mladi bračni par za 60 kvadrata stana treba preko 40 % prihoda", kaže Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
No Zagreb je još I priuštiv u odnosu na obalu. Prošle ste godine za samo jedan kvadrat u Splitu morali izdvojiti više od 4 tisuće eura, drugi je najskuplji kvadrat bio u Dubrovniku, a nešto jeftiniji u Opatiji.
"Stanovanje je u principu nepriuštivo"
"U principu, rekla bih da je stanovanje, analiza je pokazala, još uvijek u većini slučajeva je nepriuštivo. Priuštivo je onim jedinicama lokalne samouprave koje su najnerazvijenije, a te jedinice se zapravo suočavaju i s manjim brojem stanovnika i s manjom potražnjom", rekla je Ivana Rašić, ravnateljica Ekonomskog instituta.
Stanovi su najdostupniji tamo gdje je interes najmanji. Da zaustavimo taj trend, moramo mijenjati prostorne planove, smatra vlasnik agencije za nekretnine.
"Da bi se promijenili trendovi, potrebno je na tržište staviti veći broj novih nekretnina, jer, naravno, tržište funkcionira na bazi ponude i potražnje. S obzirom na to da je potražnja veća od ponude, cijene prate te trendove", kazao je Boro Vujović.
Dok se ta neravnoteža ne promijeni, dok ponuda ne sustigne potražnju, cijene će pratiti interes prodavača, a ne mogućnosti kupaca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
NAJČITANIJE
Najnovije
