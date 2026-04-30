FOTO, VIDEO / "Osmo svjetsko čudo": Više od 4.000 km cijevi ispod Sahare za dovod vode dovoljne da napuni 2.600 olimpijskih bazena
Velika umjetna rijeka jedan je od najvećih projekata navodnjavanja na planeti - 4.000 km ogromnih cjevovoda zakopanih ispod Sahare, koji pumpaju vodu koja je padala kao kiša prije 40.000 godina.
Početkom 1980-ih, libijski vođa Muammar Gaddafi najavio je ono što je nazvao "osmim svjetskim čudom": umjetnu rijeku skrivenu ispod najveće pustinje na planeti. Prema Enciklopediji Britannici, Velika umjetna rijeka u Libiji je najveći projekt navodnjavanja koji je čovječanstvo ikada izgradilo. Iako se Kinezi i mnogi drugi ne bi složili s ovom konstatacijom zbog njihovog projekta, poznatog kao SNWD, o kojem smo pisali.
Nije bilo kakva voda
Libijski projekt sastoji se od 4.000 kilometara podzemnih cjevovoda koji transportiraju slatku vodu iz dubokih vodonosnika u južnoj Sahari do sjevernih obalnih gradova, gdje žive milijuni ljudi.
Nadalje, voda koja teče kroz ove cijevi nije bilo kakva voda. To je fosilna voda iz nubijskog pješčenjačkog vodonosnika, akumulirana tijekom posljednjeg ledenog doba - prije otprilike 40.000 godina.
Brojke koje ovu umjetnu rijeku čine projektom bez premca u modernom inženjerstvu
Prema podacima koje je Wikipedia prikupila na osnovi službenih libijskih izvora, projekt je bio podijeljen u pet faza i uključivao je brojke koje prkose mašti.
Ukupni predviđeni troškovi prelaze 25 milijardi američkih dolara. Stoga govorimo o projektu skupljem od proširenja Panamskog kanala.
Pri svom maksimalnom kapacitetu, umjetna rijeka može transportirati 6,5 milijuna kubnih metara vode dnevno. Da biste stekli predodžbu, ova količina bila bi dovoljna da se napuni 2.600 olimpijskih bazena svakih 24 sata.
Štoviše, svaka prefabricirana betonska cijev ima promjer od 4 metra - dovoljno široko da kroz nju može proći automobil.
Prva faza projekta zahtijevala je iskopavanje 85 milijuna kubnih metara zemlje. Posljedično, količina uklonjene zemlje premašuje količinu mnogih najvećih svjetskih brana.
Najimpresivnije je to što je Libija sve ovo financirala bez međunarodnih kredita. Novac je u potpunosti došao od prihoda zemlje od nafte.
Kada je Sahara bila zelena savana
Nubijski pješčenjački vodonosnik jedan je od najvećih podzemnih rezervoara vode na svijetu. U stvari, prostire se ispod četiri zemlje: Libije, Egipta, Čada i Sudana.
Prema geolozima, ova voda se akumulirala tijekom razdoblja kada je Sahara bila zelena savana, s rijekama, jezerima i bujnom vegetacijom. Kao što je nafta fosilno gorivo, tako je i ova voda fosilni resurs - ne obnavlja se trenutnim padalinama.
To znači da, tehnički, libijska umjetna rijeka troši ograničen resurs. U tom smislu, znanstvenici procjenjuju da bi vodonosni sloj mogao trajati između 60 i 100 godina uz trenutačnu stopu eksploatacije.
Međutim, drugi istraživači upozoravaju da bi iscrpljivanje moglo biti brže ako susjedne zemlje također povećaju svoju eksploataciju.
Projekt koji je trajao desetljećima - i pretvorio pustinju u farme
Izgradnja umjetne rijeke započela je 1984. godine i trajala je više od dva desetljeća.
Prva faza, koja je dovela vodu u grad Bengazi u istočnoj Libiji, postala je operativna u kolovozu 1991. godine.
Nakon toga, druga faza je u rujnu 1996. godine povezala sustav s glavnim gradom Tripolijem. Naknadne faze su zauzvrat proširile mrežu tako da pokriva praktički cijeli naseljeni obalni pojas zemlje.
Utjecaj na poljoprivredu bio je trenutan. Pustinjska područja koja nikada nisu vidjela navodnjavanje počela su proizvoditi pšenicu, ječam i voće.
Prema izvješćima libijske vlade, projekt je također opskrbljivao cijele gradove pitkom vodom koja je ranije ovisila o skupoj desalinizaciji ili uvozu.
Da bi se razumjela veličina, 1.300 bunara koji napajaju sustav dosežu dubine između 500 i 800 metara ispod površine pustinje, kako je pisao Interesting Engineering.
Građanski rat je gotovo uništio umjetnu rijeku
Unatoč tome, sustav se suočio sa svojom najvećom krizom tijekom Drugog libijskog građanskog rata, između 2014. i 2020. godine. Borbe su oštetile cjevovode, crpne stanice i sabirne bunare.
Prema izvješćima, 101 od 479 bunara u zapadnom sustavu je demontiran do srpnja 2019. godine.
Ipak, sustav je nastavio s radom djelomično zahvaljujući redundanciji koju su inženjeri projektirali 1980-ih.
Čak i uz štetu, umjetna rijeka ostaje glavni izvor slatke vode za većinu od 7 milijuna stanovnika Libije. Stoga je obnova oštećenih dijelova postala nacionalni prioritet.
Dok svijet gradi postrojenja za desalinizaciju, Libija se odlučila za rješenje koje ne zahtijeva struju.
Jedna od najznačajnijih karakteristika umjetne rijeke je da djelomično funkcionira gravitacijom. Vodonosni slojevi na jugu nalaze se na većoj nadmorskoj visini od obalnih gradova na sjeveru. Stoga dio vode teče prirodno kroz cijevi bez potrebe za električnim pumpama.
Drugim riječima, dok zemlje poput Jordana i Saudijske Arabije troše milijarde na postrojenja za desalinizaciju koja troše ogromnu energiju, Libija je izgradila sustav koji koristi prednosti prirodne topografije.
Slično tome, projekti preusmjeravanja vode poput rijeke São Francisco u Brazilu - koja premješta vodu 477 kilometara - djeluju skromno u usporedbi s libijskih 4.000 kilometara.
Razlika je u tome što brazilski projekt koristi riječnu vodu, koja se obnavlja kišom. Libijska umjetna rijeka troši ograničene zalihe koje se nikada neće obnoviti.
Najveći inženjerski projekt u Africi je pitka voda koja će nestati
Upravo zbog toga, budućnost Velike umjetne rijeke je neizvjesna. Znanstvenici raspravljaju o tome može li nubijski vodonosnik izdržati trenutačnu eksploataciju još 60 godina - ili će do iscrpljivanja doći ranije.
Jednako zabrinjavajući je i nedostatak ulaganja u održavanje nakon Gaddafijeva pada 2011. godine. Sustav je dizajniran da radi desetljećima, ali zahtijeva stalno održavanje brtvi, pumpi i bunara.
Unatoč tome, umjetna rijeka ostaje jedna od najvećih demonstracija graditeljstva 20. stoljeća. Ukratko, to je projekt koji je transformirao pustinjski kraj u mjesto gdje ljudi mogu živjeti, baviti se poljoprivredom i imati pitku vodu.
