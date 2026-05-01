BRZA REAKCIJA
FOTO / Na popularnom zagrebačkom izletištu zapalio se automobil: Građani su ga ugasili sami
Automobil se zapalio u blizini ulaza u park-šumu Dotrščina, a brza reakcija prisutnih spriječila je širenje požara i veću štetu.
Do požara je došlo iz zasad neutvrđenih razloga.
Osobe koje su se u tom trenutku zatekle u blizini odmah su reagirale te su posegnule za aparatom za gašenje požara.
Petar Glebov/PIXSELL
Nakon nekoliko minuta uspjeli su staviti vatru pod kontrolu i spriječiti njezino daljnje širenje.
Očekuje se da će više detalja biti poznato nakon očevida.
