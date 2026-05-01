gašenje otežavao jak vjetar

FOTO / Lokaliziran veliki požar skladišta u Puli

N1 Info , Hina
01. svi. 2026. 11:49
01.05.2026.Pula - Jutros je izbio požar u Industrijskoj zoni u Šijani, u skladištu protupožarnih aparata. Crni oblak dima nadvija se nad cijelim kvartom, čuju se i manje detonacije. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL

Požar velikih razmjera koji je u petak ujutro planuo u Labinskoj ulici, u pulskoj gradskoj četvrti Šijana, a koji je zahvatio automobil  i proširio se na obližnje poslovne prostore unutar velike hale, lokaliziran je u 10,30 sati, potvrdili su pulski vatrogasci.

Prema riječima zapovjednika pulske Javne vatrogasne postrojbe Ivice Rojnića, dojava o požaru primljena je u 9,05 sati, a po dolasku na mjesto događaja, utvrđeno je da gori vozilo, dok se plamen ubrzo proširio na carinsko skladište i druge poslovne prostore unutar objekta.

01.05.2026.Pula - Jutros je izbio požar u Industrijskoj zoni u Šijani, u skladištu protupožarnih aparata. Crni oblak dima nadvija se nad cijelim kvartom, čuju se i manje detonacije. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
01.05.2026.Pula - Jutros je izbio požar u Industrijskoj zoni u Šijani, u skladištu protupožarnih aparata. Crni oblak dima nadvija se nad cijelim kvartom, čuju se i manje detonacije. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
01.05.2026.Pula - Jutros je izbio požar u Industrijskoj zoni u Šijani, u skladištu protupožarnih aparata. Crni oblak dima nadvija se nad cijelim kvartom, čuju se i manje detonacije. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Procjenjuje se da je požarom zahvaćeno oko 400 četvornih metara površine, uključujući i krovište.

Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca s 10 vozila, uključujući pripadnike profesionalne postrojbe i lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Požar je lokaliziran i stavljen pod nadzor premda je gašenje dodatno otežavao jak vjetar.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
