Požar velikih razmjera koji je u petak ujutro planuo u Labinskoj ulici, u pulskoj gradskoj četvrti Šijana, a koji je zahvatio automobil i proširio se na obližnje poslovne prostore unutar velike hale, lokaliziran je u 10,30 sati, potvrdili su pulski vatrogasci.

Prema riječima zapovjednika pulske Javne vatrogasne postrojbe Ivice Rojnića, dojava o požaru primljena je u 9,05 sati, a po dolasku na mjesto događaja, utvrđeno je da gori vozilo, dok se plamen ubrzo proširio na carinsko skladište i druge poslovne prostore unutar objekta.

Procjenjuje se da je požarom zahvaćeno oko 400 četvornih metara površine, uključujući i krovište.

Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca s 10 vozila, uključujući pripadnike profesionalne postrojbe i lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Požar je lokaliziran i stavljen pod nadzor premda je gašenje dodatno otežavao jak vjetar.