Žestok odgovor ministrici
Vučković prozvala SDP i Možemo zbog socijalizma, Zmajlović joj uzvratio pitanjem o kriminalcima
Zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović odgovorio je na kritiku ministrice zaštite okoliša Marije Vučković da je program gospodarenja otpadom SDP-a i Možemo neefikasan i socijalistički upitavši je li efikasno to što su u njezinom sustavu "kriminalci godinama zakapali opasni otpad i zarađivali milijune".
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"Ministrica Vučković kaže da je naš program za otpad socijalistički i neefikasan, a u njezinom sustavu kriminalci su godinama zakapali opasni otpad po hrvatskim gradovima, i tako zarađivali milijune. I to je bilo efikasno?", upitao je Zmajlović u video poruci.
SDP je, kaže, stavio na stol program koji zaustavlja nekontrolirani uvoz, čisti ilegalna odlagališta i tjera odgovorne da plate te ustvrdio: "Zato ga valjda ministrica i napada".
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković ranije je kazala da SDP i Možemo! pokazuju socijalistički način razmišljanja kada predlažu da "kompletna infrastruktura za gospodarenje otpadom treba biti javna" što, prema njezinom mišljenju, ne može biti efikasno.
Ne postoji uspješno gospodarenje otpadom ni u jednoj državi u svijetu u kojoj nema jasnog okvira dobre kontrole, ali i sudjelovanja privatnog sektora, istaknula je ranije Vučković.
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