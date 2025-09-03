Šibenik postaje epicentar kulture, povijesti i kritičkog promišljanja: Počinje festival Fališ

Više o događaju riječima organizatora: Od “Pustinjske oluje”, prvog rata u povijesti u direktnom TV prijenosu, do recentnih sukoba od Ukrajine do Bliskog istoka, promijenile su se tehnike ratovanja, novinarstvo kao takvo i, posebice i na gore, uloga medija u praćenju stvarnosti pune smrti. Ako su se, kao što jesu, mediji – i televizija kao najutjecajniji – nekada dijelili na one u službi propagande i one u službi novinarskog profesionalizma, ta je granica izbrisana tako temeljito da višak informacija podrazumijeva manjak znanja o događajima o kojima se najviše izvještava.