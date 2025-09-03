Puni program festivala
Šibenik postaje epicentar kulture, povijesti i kritičkog promišljanja: Počinje festival Fališ
Festival Fališ u Šibeniku održava se ove godine od 3. do 7. rujna. Od pet festivalskih dana prvi i posljednji će se održati na Tvrđavi Barone, a preostala tri dana na uobičajenoj Fališevoj lokaciji u srcu Šibenika, na ‘Maloj loži’, odnosno na Trgu Ivana Pavla II.
Trinaesto izdanje FALIŠ-a donosi bogat i raznolik program, koji će ovogodišnje izdanje festivala učiniti nezaboravnim. U pet dana trajanja, Šibenik će postati epicentar kulture, povijesti i kritičkog promišljanja kroz raznovrsne izložbe, filmske projekcije, knjige, okrugle stolove i predavanja.
Program je usmjeren na aktualne društvene, političke i kulturne teme, potičući diskusiju i dijalog o prošlim, ali i budućim izazovima. Sadržaji su odabrani tako da svakom posjetitelju nude nešto novo, od sjećanja na turbulentnu prošlost, preko razmatranja globalnih političkih fenomena, do istraživanja umjetnosti u svim njezinim oblicima. Izdvajamo predstavljanje knjige “Dvije kuće iznad mora” Dražena Lalića, projekciju filma "Mirotvorac" redatelja Ivana Ramljaka, te izložbi, razgovora i okruglih stolova.
Interes za program festivala Fališ koji će se održati u Šibeniku od 3. do 7. rujna ove godine je nevjerojatan, a u nastavku vam donosimo puni raspored događanja s detaljnim informacijama o sudionicima i objašnjenjima događanja.
Srijeda, 3.9.2025.
Program prvog dana 13. FALIŠ-a
19:00—22:00 Izložba: "Objektiv NDH",
Mo’a ti studio, Kralja Zvonimira 17
20:00 Otvaranje festivala
Tvrđava Barone
20:00 Predstavljanje knjige: "Srebrenica, 30 godina poslije"
Dragan Popović, Milivoj Bešlin, moderator: Dinko Gruhonjić
Tvrđava Barone
21:00 Film: "Glasnije od oružja",
(r. Miroslav Sikavica; Hrvatska; 2017.; 86′ (12)),
razgovor poslije filma vode Zlatko Gall i Emir Imamović Pirke
Tvrđava Barone
Više o događaju riječima organizatora: U suradnji s Javnom ustanovom Tvrđava kulture Šibenik, na tvrđavi Barone će se prilikom otvorenja festivala prikazati dokumentarac Miroslava Sikavice o ulozi domoljubne glazbe u političkim promjenama 1990-ih i Domovinskom ratu.
Dokumentarni film o preplitanju glazbe, politike i rata nastajao je tijekom šest godina, za potrebe nastanka filma pregledano je stotine sati privatnog i javnog arhivskog videomaterijala, dok je u finalnu verziju uvršteno čak 60 pjesama. Tijekom istraživanja i nastanka filma ekipa je razgovarala s brojnim autorima domoljubnih pjesama i njihovim izvođačima, raznim svjedocima i akterima vremena, televizijskim urednicima i novinarima, producentima, glazbenim kritičarima, povjesničarima te muzikolozima. U filmu sudjeluju Zrinko Tutić, Josipa Lisac, Vera Svoboda, Josip Ivanković, Mladen Kvesić, Davor Gobac, Boytronic, Sandra Kulier, Mario Pešo, Borut Šeparović, Miroslav Lilić, Ante Perković i brojni drugi.
Četvrtak, 4.9.2025.
Program drugog dana 13. FALIŠ-a
19:00—22:00 Otvaranje izložbe s autorima: "Objektiv NDH",
Mo’a ti studio, Kralja Zvonimira 17
20:00 Predstavljanje knjige: "Sutjeska: bitka svih bitaka",
Šimun Cimerman, Kruno Lokotar
Mala loža / Trg Ivana Pavla II
Više o događaju riječima organizatora: Mala skupina gerilaca uspjela se organizirati i uspješno suprotstaviti tada najmoćnijoj vojsci svijeta. Kako je tek jedan odred u pet godina ratovanja izrastao u vojsku od 800 000 ljudi i postao jedini pokret otpora na europskom tlu koji je vlastitim snagama porazio i izbacio naciste i njihove saveznike sa svojeg prostora, jedno je od pitanja koje zanima autora. Ova knjiga, koja je krenula od trail istraživanja najdivljijeg terena u Europi, publicistički je hit godine.
21:00 Okrugli stol: "Revolucionarna memorija — obnova i zaštita",
Ljubomir Babić, Aida Murtić, Mate Rupić
Mala loža / Trg Ivana Pavla II
Više o događaju riječima organizatora: Deseci tisuća spomenika NOB-i i revolucionarkama i revolucionarima koji su je iznijeli, doživjeli su i doživljavaju različitu sudbinu, ovisno gdje se i u kojoj bivšoj jugoslavenskoj republici nalaze. Njihovo današnje stanje ujedno je i odraz odnosa lokalnog, domicilnog stanovništva prema njima.
22:00 Razgovor: "Verbalni plotuni: smrt najavljuje televizija",
Mirjana Rakić, Emir Imamović Pirke
Mala loža / Trg Ivana Pavla II
Više o događaju riječima organizatora: Od “Pustinjske oluje”, prvog rata u povijesti u direktnom TV prijenosu, do recentnih sukoba od Ukrajine do Bliskog istoka, promijenile su se tehnike ratovanja, novinarstvo kao takvo i, posebice i na gore, uloga medija u praćenju stvarnosti pune smrti. Ako su se, kao što jesu, mediji – i televizija kao najutjecajniji – nekada dijelili na one u službi propagande i one u službi novinarskog profesionalizma, ta je granica izbrisana tako temeljito da višak informacija podrazumijeva manjak znanja o događajima o kojima se najviše izvještava.
Petak, 5.9.2025.
Program trećeg dana 13. FALIŠ-a
19:00—22:00 Izložba: "Objektiv NDH",
Mo’a ti studio, Kralja Zvonimira 17
20:00 Predstavljanje knjige: "Dvije kuće iznad mora",
Dražen Lalić, Kruno Lokotar
Mala loža / Trg Ivana Pavla II
Više o događaju riječima organizatora: Knjiga “Dvije kuće iznad mora” Dražena Lalića na 450 stranica analizira povijesna zbivanja i kulture sjećanja obitelji u Dalmaciji. “Istraživanja kolektivnog pamćenja i konstrukcije identiteta omogućuju razumijevanje onoga tko smo kao društvo. Hrvatsko društvo i dalje nosi tragove nerazriješenih sjećanja – od Drugog svjetskog rata do Domovinskog rata. Istraživanja procesa pamćenja i zaborava ključna su za prevladavanje posljedica prošlosti. Moramo izbjeći jednostrane narative, osvijestiti individualna i obiteljska iskustva te razumjeti kako ona oblikuju našu sadašnjost”, govori autor, s razlogom.
21:00 Okrugli stol: "Između integracije i isključenja",
Nawar Ghanim Murad, Goran Lukić, Lucija Mulalić
Mala loža / Trg Ivana Pavla II
Više o događaju riječima organizatora: U vrijeme kada se tržišta rada sve više oslanjaju na migrantsku radnu snagu, a istovremeno ih društva sustavno isključuju, postaje nužno otvoriti prostor za dijalog koji u središte stavlja upravo njihova iskustva. Dok migrantski radnici svojim radom održavaju ključne sektore gospodarstva, paralelno su izloženi sistemskoj nepravdi i društvenim, političkim i kulturnim mehanizmima koji ih čine nevidljivima i obespravljenima.
22:00 Predavanje: "Bliski istok: kraj agonije ili agonija bez kraja",
Dario Špelić
Mala loža / Trg Ivana Pavla II
Subota, 6.9.2025.
Program četvrtog dana 13. FALIŠ-a
19:00—22:00 Izložba: "Objektiv NDH",
Mo’a ti studio, Kralja Zvonimira 17
20:00 Razgovor: "Skrivena Agenda",
Hrvoje Šimičević, Maja Gergorić, Maja Šintić
Mala loža / Trg Ivana Pavla II
Više o događaju riječima organizatora: Okrugli stol bavi se usponom i institucionalizacijom antirodnih pokreta u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Naglasit će se emocionalna i identitetska mobilizacija kroz događaje poput "Hoda za život", ali i kontinuirano urušavanje europskih i demokratskih institucija, često demokratskim alatima.
21:00 Okrugli stol: "Da li su revolucije umrle?",
Jaroslav Pecnik, Ana Hegediš, Dinko Gruhonjić
Mala loža / Trg Ivana Pavla II
Više o događaju riječima organizatora: Kroz razgovor pokušavamo otvoriti jedno veliko, možda i provokativno pitanje: da li su revolucije kao politička i društvena forma izgubile svoj smisao, svoju snagu, možda i svoju potrebu? Ili su, pak, samo promijenile obličje?
22:00 Predavanje: "Zavodljiva moć nacionalizma",
Siniša Malešević
Mala loža / Trg Ivana Pavla II
Više o događaju riječima organizatora: Predavanje analizira zašto nacionalizam i u 21. stoljeću ostaje jedan od najsnažnijih načina oblikovanja kolektivnih identiteta i tumačenja društvene stvarnosti.
Nedjelja, 7.9.2025.
Program petog dana 13. FALIŠ-a
19:00—22:00 Izložba: "Objektiv NDH",
Mo’a ti studio, Kralja Zvonimira 17
20:00 Razgovor: "Ako ne znaš što je bilo",
Nikola Vukošić, Emir Imamović Pirke
Tvrđava Barone
21:00 After movie: Mirotvorac (r. Ivan Ramljak; Hrvatska; 2025.; 99′),
razgovor s redateljem vodi Jelena Svirčić
Tvrđava Barone
Više o događaju riječima organizatora: U suradnji s Javnom ustanovom Tvrđava kulture Šibenik, na Tvrđavi Barone će prilikom zatvaranja festivala biti prikazan pobjednički film ovogodišnje Pule – hvaljeni dokumentarac Mirotvorac snimljen u režiji Ivana Ramljaka i pod okriljem produkcijske kuće Factum. Uz Ramljaka, scenarij Mirotvorca potpisuju ugledni istraživački novinar Drago Hedl i aktualni predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko.
