Milanović se sastao s Miljenkom Jergovićem: "Nakon kolovoških noći, stigli su rujanski dani"

03. ruj. 2025. 15:55
Poznati pisac i kolumnist Miljenko Jergović ovaj put je u fokus javnosti došao zbog prijetećih grafita na zgradi u kojoj živi. Idući dan precrtani su srcima, no događaj je uslijedio u ionako tenzičnoj atmosferi zabranjivanja kulturnih događaja pod egidom zaštite osjećaja hrvatskih branitelja.

Iz Banskih dvora tada je stigao ciničan odgovor. Jergović je Vladi uzvratio podsjetivši na nagradu za toleranciju koju je primio 2022., naglasivši potrebu za “tolerantnim i uključivim ozračjem”.

"Razgovarao sam danas s Miljenkom Jergovićem koji je u Uredu Predsjednika bio dobrodošao, a mislim da je i naš razgovor dobro prošao.

Ali, književnik ko književnik, Miljenko će vjerojatno i taj razgovor iskoristiti kao crticu za stvaranje neke nove spisateljske građe, pa ćemo čitati i drugu stranu priče. A to i jest suština razgovora (kakvih nam u Hrvatskoj nedostaje): slušati - i čuti! - što drugi, pa i drugačiji od nas, imaju za reći", rekao jeZoran Milanović.

Nakon kolovških noći, stigli su rujanski dani, pa neka dijalog i tolerancija različitosti istinski postanu pravila hrvatskog društva", napisao je Ured predsjednika.

Poruka predsjednika nakon razgovora Jergovićem — i naglasak na slušanju druge strane te na dijalogu nakon “kolovških noći” — logično se nastavlja na aktualni niz događaja i javnu raspravu o kulturi dijaloga u Hrvatskoj.





