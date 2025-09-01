WhatsApp upozorio: Ako dobijete ovu poruku, vaš račun je u opasnosti

Iz WhatsAppa poručuju: “Nikada ne biste trebali dijeliti svoj WhatsApp verifikacijski kod s drugima. Ako netko pokušava preuzeti vaš račun, za to mu je potreban SMS verifikacijski kod poslan na vaš broj mobitela. Bez tog koda, korisnik koji pokušava potvrditi vaš broj ne može dovršiti verifikaciju niti koristiti vaš broj na WhatsAppu. To znači da vi ostajete u potpunoj kontroli svojeg računa.” Vlasnici aplikacije ističu kako WhatsApp nema dovoljno podataka da bi mogao utvrditi identitet osobe koja pokušava verificirati vaš broj, prenosi portal LancsLive . Također dodaju da: “WhatsApp je zaštićen end-to-end enkripcijom, a poruke se pohranjuju na vašem uređaju, pa netko tko bi pristupio vašem računu s drugog uređaja ne može čitati vaše prethodne razgovore.” No, to nije jedino upozorenje. Na Centru za pomoć navodi se i da korisnici trebaju obratiti pozornost na poruku u kojoj stoji: “Ova aplikacija je lažna.”