Čekaju li nas ove zime velike količine snijega? Objavljena velika prognoza za Europu

Severe Weather koristi i dugoročni sustav prognoziranja UKMO zajedno s ECMWF-om. Razvio ga je Meteorološki ured Ujedinjenog Kraljevstva, koji mu je dao inicijale (UKMO). Gledajući sezonski prosjek za Europu, može se vidjeti još jedna slaba prognoza snježnih padalina, puno lošiju od one koju predviđa ECMWF. Za veći dio kontinenta predviđa se manje snježnih padalina nego inače, osim za neke sjeverne dijelove. No, slijedeći prognozu već nekoliko godina, postoji tendencija (pristranost modela) pokazivanja manje snježnih padalina.