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studija

Nije bitno samo koliko spavate: REM faza povezana s nižim rizikom od čak 83 bolesti

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N1 Info
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13. lis. 2026. 22:46
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Greg Pappas/Unsplash

Osim dužine sna, za zdravlje je važno i koliko vremena provodimo u pojedinim fazama sna, pokazuje velika studija objavljena u znanstvenom časopisu PLOS Medicine.

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Istraživači sa Sveučilišta u Pekingu i Medicinskog sveučilišta Capital u Pekingu otkrili su da je duži REM san povezan s nižim rizikom od čak 83 bolesti.

Studija je obuhvatila 95.559 odraslih osoba iz britanske baze podataka UK Biobank, prosječno stare 56 godina. Sudionici su sedam dana i noći nosili narukvicu s akcelerometrom, a znanstvenici su faze sna analizirali algoritmima dubokog učenja. Njihovo zdravlje su potom pratili u prosjeku skoro devet godina i analizirali više od 1.000 bolesti, piše Klix.

Prema rezultatima, svakih dodatnih 47,6 minuta REM sna bilo je povezano s 26 posto nižim rizikom od zatajenja srca i 46 posto nižim rizikom od demencije. Rizik od parkinsonizma, odnosno skupa simptoma karakterističnih za Parkinsonovu bolest, bio je niži za čak 80 posto.

REM je faza sna u kojoj sanjamo najživlje snove, a mozak je tada vrlo aktivan.

Duboki san bio je povezan s nižim rizikom od sedam stanja, među kojima su dijabetes tipa 2, teški depresivni poremećaj i Parkinsonova bolest. Kod Parkinsonove bolesti rizik je bio niži za 30 posto.

S druge strane, nepravilan san i duže buđenje tijekom noći bili su povezani s većim rizikom od više stanja, uključujući anksioznost.

Kada je riječ o dužini sna, najniži rizik za 69 bolesti zabilježen je kod osoba koje spavaju između šest i osam sati. Spavanje kraće od pet sati bilo je povezano s većim rizikom od 37 bolesti.

"Održavanje trajanja sna od šest do osam sati može efikasno smanjiti rizik od brojnih bolesti", poručili su autori u priopćenju za medije.

Ipak, naglašavaju da je riječ o opservacijskoj studiji. Ona pokazuje povezanost, ali ne dokazuje da loš san direktno uzrokuje bolesti. Neke bolesti mogu narušiti san i godinama prije nego što budu dijagnosticirane. Osim toga, spavanje je mjereno samo tjedan dana, uređajem na ruci, a sudionici britanske baze u prosjeku su zdraviji od opće populacije.

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