Nije bitno samo koliko spavate: REM faza povezana s nižim rizikom od čak 83 bolesti

Ipak, naglašavaju da je riječ o opservacijskoj studiji. Ona pokazuje povezanost, ali ne dokazuje da loš san direktno uzrokuje bolesti. Neke bolesti mogu narušiti san i godinama prije nego što budu dijagnosticirane. Osim toga, spavanje je mjereno samo tjedan dana, uređajem na ruci, a sudionici britanske baze u prosjeku su zdraviji od opće populacije.