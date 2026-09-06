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Vikendom spavate više? Znanstvenici imaju dobre vijesti: "Ne morate osjećati krivnju"
Ako tijekom tjedna ne uspijete dovoljno spavati, dulje spavanje vikendom možda ipak nije loša navika. Nova studija pokazuje da umjereno "nadoknađivanje" sna može biti povezano s manjim rizikom od visokog krvnog tlaka.
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Godinama su stručnjaci upozoravali da dugo spavanje vikendom može poremetiti biološki ritam i imati negativne posljedice za zdravlje. No, nova analiza donosi nešto drukčiji zaključak – umjereno produljenje sna vikendom moglo bi čak koristiti srcu i krvnim žilama.
Istraživanje predstavljeno na kongresu Europskog kardiološkog društva u Münchenu obuhvatilo je oko 40.000 odraslih osoba u Južnoj Koreji koje su praćene tijekom sedam godina, piše Guardian.
Pokazalo se da su osobe koje su vikendom spavale dulje imale oko 6 posto manje izglede za hipertenziju. Kod fizički neaktivnih osoba korist je bila nešto veća.
Koliko je sna idealno nadoknaditi?
Istraživači su kao najbolju količinu dodatnog sna izdvojili oko sat i 27 minuta. Kod osoba koje su toliko produljile spavanje vikendom zabilježen je oko 9 posto manji rizik od visokog krvnog tlaka.
Nedostatak sna poznat je čimbenik koji može spriječiti normalno snižavanje krvnog tlaka tijekom noći, čime se dugoročno povećava rizik od hipertenzije.
Autorica istraživanja, dr. Nawon Lee sa Sveučilišta Korea u Seulu, smatra da dodatni san vikendom tijelu može dati priliku za oporavak nakon napornog tjedna.
"Ljudi se ne bi trebali osjećati lijeno ili krivo ako vikendom spavaju malo dulje", poručila je.
Ne treba pretjerivati
To ne znači da je dobro spavati koliko god želite. Istraživanje je pokazalo da previše dodatnog sna može imati suprotan učinak.
Osobe koje su vikendom spavale više od četiri sata dulje nego tijekom radnog tjedna imale su veći rizik od hipertenzije. Prevelika razlika između radnog tjedna i vikenda može poremetiti cirkadijalni ritam i poništiti moguće koristi dodatnog sna.
Stručnjaci stoga i dalje preporučuju što pravilniji raspored odlaska na spavanje i buđenja.
Kardiologinja Sonya Babu-Narayan iz British Heart Foundationa ističe da mnogi zbog posla, obitelji i drugih obveza tijekom tjedna ne uspijevaju dovoljno spavati.
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