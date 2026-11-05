Moglo bi se usporediti s budilicom koja svakog tjedna zvoni malo tiše. U kolovozu se čula već u šest ujutro, dok se u studenom jedva probija i u sedam. Rani zalazak Sunca stvara obrnuti problem, pa u pet popodne vani izgleda kao da je devet navečer. To posebno osjete oni koji još žive po ljetnom rasporedu, s kasnim večerama i dugim sjedenjem uz ekrane.