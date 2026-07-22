Ključno za zdravlje mozga
Koliko sati sna je dovoljno nakon 60. godine? "Mnogi rade istu pogrešku"
Kvalitetan san važan je za zdravlje u svim životnim dobima, a stručnjaci upozoravaju da se potrebe za snom ne smanjuju s godinama, iako se navike spavanja mijenjaju.
O tome da je kvalitetan san jedan od najvažnijih temelja dobrog zdravlja već se mnogo puta govorilo. To vrijedi bez obzira na dob, no mnogi ljudi s godinama primjećuju da se bude ranije nego prije.
Stručnjaci ističu da je riječ o prirodnoj posljedici starenja i promjena unutarnjeg biološkog sata, ali to ne znači da tijelu treba manje sna, piše portal nova.rs.
San je važan za rad mozga
Natalija Dautović, profesorica psihologije i stručnjakinja za istraživanje sna sa Sveučilišta Virginia Commonwealth, objašnjava da se mozak tijekom spavanja „čisti“, obrađuje nove informacije i učvršćuje sjećanja.
„Ljudi koji redovito dovoljno spavaju općenito imaju bolje pamćenje, lakše uče i dulje zadržavaju pažnju. Sam san ne može u potpunosti spriječiti kognitivni pad, ali je jedan od najvažnijih čimbenika za očuvanje zdravlja mozga“, kaže Dautović.
Slično ističe i gerontologinja Heidi Ewen sa Sveučilišta Binghamton, koja objašnjava da je san vrijeme kada se tijelo oporavlja, dok snovi pomažu mozgu u obradi informacija prikupljenih tijekom dana.
Istraživanje objavljeno u stručnom časopisu Sleep Medicine Clinics pokazuje da ljudi koji loše spavaju imaju veći rizik od demencije, depresije, padova i gubitka samostalnosti u svakodnevnom životu.
Koliko sna treba nakon 60. godine?
Stručnjaci i američka Nacionalna zaklada za spavanje preporučuju da osobe starije od 60 godina trebaju spavati između sedam i osam sati svake noći.
Ta preporuka temelji se na analizi više od 3200 znanstvenih istraživanja. Istraživači nisu pronašli razliku između muškaraca i žena kada je riječ o količini sna koja im je potrebna, no preporuke se mijenjaju tijekom života.
„Sedam do osam sati sna kod većine starijih odraslih osoba povezano je s najboljim tjelesnim, mentalnim i kognitivnim zdravljem. Tijekom spavanja tijelo i mozak provode većinu procesa oporavka, zbog čega je redovito spavanje važno za raspoloženje, imunitet, pamćenje i zdravlje srca“, kaže Dautović.
Zašto se stariji ljudi bude ranije?
S godinama se mijenja cirkadijalni ritam, odnosno unutarnji biološki sat. Zbog toga mnogi ljudi nakon 60. godine navečer ranije postaju pospani i ujutro se ranije bude.
Osim toga, san postaje plići i češće se prekida, pa su noćna buđenja učestalija nego u mlađoj dobi. Stručnjaci objašnjavaju da nije presudno kada se osoba probudi, nego budi li se odmorna.
Najvažnije je odlaziti na spavanje i buditi se svaki dan približno u isto vrijeme.
Kada potražiti pomoć?
Liječnici upozoravaju da loš san nije neizbježan dio starenja. Ako osoba ima kroničnu nesanicu, glasno hrče, tijekom dana često osjeća pospanost ili se budi iscrpljena, trebala bi se obratiti liječniku jer se mnogi poremećaji spavanja mogu uspješno liječiti.
Stručnjaci savjetuju pridržavanje redovitog rasporeda spavanja, boravak na jutarnjem svjetlu, tjelesnu aktivnost te izbjegavanje jake umjetne svjetlosti navečer.
Kako zaključuju, nikad nije kasno za poboljšanje kvalitete sna, a taj jednostavan korak može imati velik utjecaj na zdravlje mozga i cijelog organizma.
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