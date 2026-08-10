nemojte odustati
5 čestih pogrešaka koje vam otežavaju mršavljenje (mogu poništiti sav vaš trud)
Prije nego što odustanete od mršavljenja, provjerite koči li vas neka od ovih pogrešaka.
Mršavljenje se na prvi pogled čini prilično jednostavnim – manje hrane, više kretanja i kilogrami bi trebali početi nestajati. No u praksi je priča često znatno složenija. Na tjelesnu težinu utječu prehrana, tjelesna aktivnost, san, svakodnevne navike i brojni drugi čimbenici.
Upravo zato može se dogoditi da ulažete mnogo truda, a rezultati nisu onakvi kakve ste očekivali. Problem se možda krije i u nekim vrlo čestim pogreškama, piše Metropolitan.
1. Previše smanjujete unos hrane
Jedna od najčešćih pogrešaka jest uvjerenje da ćete brže smršavjeti ako jedete što manje. Za gubitak tjelesne težine u pravilu je potreban kalorijski deficit, no pretjerano ograničavanje hrane nije nužno dobra dugoročna strategija.
Vrlo restriktivan način prehrane može biti teško održiv, a istodobno može otežati unos svih potrebnih hranjivih tvari. Umjesto ekstremnih dijeta stoga je razumnije pronaći način prehrane kojeg se možete pridržavati i dugoročno.
2. Zaboravljate na skrivene kalorije
Pazite što jedete za doručak, ručak i večeru, ali što je sa svime između obroka? Zaslađena pića, alkohol, umaci, preljevi, grickalice i nekoliko zalogaja tijekom pripreme ručka mogu se vrlo brzo nakupiti.
To ne znači da morate brojiti baš svaku kaloriju. Međutim, korisno je sagledati cjelokupan dnevni unos, a ne samo glavne obroke. Ponekad se upravo ovdje krije razlog zbog kojeg kalorijski deficit nije onakav kakav ste očekivali.
3. Premalo spavate
San se pri mršavljenju često zanemaruje, iako može imati važnu ulogu. To je pokazalo i manje istraživanje objavljeno u časopisu Annals of Internal Medicine.
Deset odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom tijekom prehrane s ograničenim unosom kalorija u različitim je razdobljima imalo mogućnost spavati približno 8,5 ili 5,5 sati tijekom noći. Kada su spavali manje, manji udio izgubljene tjelesne težine odnosio se na masno tkivo, dok se povećao gubitak nemasne tjelesne mase. Istraživači su zabilježili i veću glad.
Budući da je istraživanje bilo malo i kratkotrajno, njegove rezultate ne treba generalizirati na sve ljude, ali oni ipak upućuju na to da san ne bi trebalo zanemarivati kada je riječ o reguliranju tjelesne težine.
4. Usredotočeni ste samo na vagu
Ako se brojka na vagi nekoliko dana ne smanjuje, to ne znači da vaš trud ne daje rezultate. Tjelesna težina može kratkoročno varirati zbog količine vode u organizmu, unesene hrane i drugih čimbenika.
Napredak zato pratite na više načina. Osim tjelesne težine, možete pratiti opseg struka, promjene u sastavu tijela, tjelesnu kondiciju ili jednostavno obratiti pozornost na to kako se osjećate i kako vam pristaje odjeća.
5. Zanemarujete proteine u obrocima
Kod mršavljenja nije važno samo koliko jedete nego i od čega se vaši obroci sastoje. Proteini mogu pridonijeti osjećaju sitosti, pa ih je korisno uključiti u uravnoteženu prehranu.
Sustavni pregled deset istraživanja, koja su zajedno obuhvatila 1079 osoba s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću, pokazao je da je u šest istraživanja veći unos proteina bio povezan s većim osjećajem sitosti. Autori su ipak upozorili da kvaliteta dokaza nije bila visoka zbog razlika među pojedinim istraživanjima.
I opsežniji sustavni pregled randomiziranih istraživanja utvrdio je malu prednost prehrane s većim udjelom proteina u reguliranju tjelesne težine, iako to ne znači da veći unos proteina automatski dovodi do mršavljenja.
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